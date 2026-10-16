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“Amarrandola chiva”

“Parece que la bicameralidad le está jugando en contra al oficialismo en el Congreso, que tampoco ha exhibido un manejo prolijo del tema [de las facultades]”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    "Todo apunta a que precisamente es la oposición en el Congreso la que está “amarrando la chiva” con el pedido de facultades para legislar solicitado por el Ejecutivo a fines de agosto". Ilustración: El Comercio.
    "Todo apunta a que precisamente es la oposición en el Congreso la que está “amarrando la chiva” con el pedido de facultades para legislar solicitado por el Ejecutivo a fines de agosto". Ilustración: El Comercio.

    El hablar piurano no solo es rico en entonaciones, sino en esa maravillosa habilidad de tener dichos y frases únicas, como el famoso “amarrar la chiva”, que no es otra cosa que ‘demorar algo intencionalmente’ o fingir que estás ocupado para no recibir ningún encargo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.