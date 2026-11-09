El Colegio de Abogados de Lima (CAL) merece su extinción

El Colegio de Abogados de Lima debe ser la reserva jurídica del país. Una institución con autoridad moral, rigor académico e independencia para defender el Estado de derecho y orientar los grandes debates nacionales. Hoy, a mi juicio, está demasiado lejos de ese propósito. Cada vez encuentro menos academia y más política menuda; menos debate jurídico y más ánimo de persecución. La palabra «ilustre» parece estar haciendo un esfuerzo sobrehumano para sostener el membrete.

Hubiera sido valioso escuchar propuestas serias sobre el funcionamiento de las cámaras de Diputados y Senadores, sus competencias y los problemas que puede traer su convivencia. Un colegio de abogados debería anticipar esas discusiones, convocar a los mejores especialistas y aportar soluciones. Tiene que hacerse escuchar por la fuerza de sus argumentos.

Pero la noticia que ahora circula es otra: una cuota ordinaria de S/25 mensuales para 2027. Según las publicaciones de agremiados que cuestionan la medida, el aumento sería de S/17 a S/25: cerca del 47 %. Esos mismos colegas denuncian que no hubo aprobación de la Asamblea General ni sustento técnico suficiente. La directiva debe responder y mostrar los documentos que justifiquen su decisión.

Porque subir la cuota es fácil. Explicar qué recibe el abogado a cambio parece bastante más difícil. ¿Qué servicios adicionales justifican el incremento? ¿Qué mejoras concretas encontrará quien paga? ¿Dónde está la rendición de cuentas? Para elevar los cobros siempre aparece una iniciativa. Para elevar el nivel académico, seguimos esperando.

Recuerdo haber conversado con Víctor Andrés García Belaunde, nuestro querido Vitocho, sobre la posibilidad de eliminar el Colegio de Abogados. Entiendo el hartazgo que conduce a semejante planteamiento. Una institución que exige aportes tiene la obligación de demostrar su utilidad. Su antigüedad no la exonera de rendir cuentas y su nombre no justifica cualquier cobro.

Pero, Vitocho, si postulo al CAL, esta será mi propuesta: que los agremiados no paguen un sol en cuotas y que el colegio sea autosostenible mediante una gestión profesional y transparente de su patrimonio.

El CAL tiene propiedades. Corresponde establecer cuánto valen, cuánto producen, cuánto cuesta mantenerlas y cómo pueden aprovecharse mejor. Necesitamos un inventario público, una evaluación de cada inmueble y un plan que permita generar ingresos sostenibles para financiar los servicios institucionales. La meta debe ser eliminar las cuotas, con cuentas claras y un cronograma que los propios agremiados puedan fiscalizar.

No basta con prometer que el patrimonio alcanzará. Hay que demostrarlo. Eso exige capacidad de gestión, control del gasto y decisiones sustentadas. Antes de volver a tocar el bolsillo de los abogados, la directiva debe explicar qué está haciendo con los recursos que ya administra.

También debemos terminar con la costumbre de utilizar el colegio como plataforma para eventuales campañas políticas. A mi juicio, demasiadas veces el gremio ha quedado relegado frente a las aspiraciones personales de quienes lo conducen. El decanato exige dedicación al colegio y a sus miembros. Los agremiados merecen saber que sus aportes, sus instalaciones y el prestigio de su institución se emplean exclusivamente en beneficio del CAL.

Quiero un colegio con formación académica de calidad, servicios útiles para el ejercicio profesional y una voz respetada en la discusión pública. Un colegio que acompañe al abogado que litiga, que trabaja de manera independiente y que necesita herramientas para ejercer mejor su profesión.

Sus trabajadores de años, muchos de ellos valiosos y comprometidos, deben formar parte de esa recuperación, con pleno respeto de sus derechos. Sacar adelante al CAL exige aprovechar su experiencia y darles una institución bien conducida.

Esa sería mi propuesta: poner el patrimonio a trabajar, dejar de trasladar los problemas de gestión al agremiado y devolverle al colegio la autoridad intelectual y moral que debería representar.

El CAL debe ser la reserva jurídica del país. El prestigio no se recauda por ventanilla.