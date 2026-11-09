El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) merece su extinción

“El CAL debe ser la reserva jurídica del país. El prestigio no se recauda por ventanilla”.

    Carlomagno Chacón
    Por

    Abogado y político

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La JNJ cuestionó la pretensión del CAL de suspender por seis meses la habilitación profesional de cinco de sus integrantes. Foto: CAL.
    La JNJ cuestionó la pretensión del CAL de suspender por seis meses la habilitación profesional de cinco de sus integrantes. Foto: CAL.

    El Colegio de Abogados de Lima debe ser la reserva jurídica del país. Una institución con autoridad moral, rigor académico e independencia para defender el Estado de derecho y orientar los grandes debates nacionales. Hoy, a mi juicio, está demasiado lejos de ese propósito. Cada vez encuentro menos academia y más política menuda; menos debate jurídico y más ánimo de persecución. La palabra «ilustre» parece estar haciendo un esfuerzo sobrehumano para sostener el membrete.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
      ¿En qué te puedo ayudar hoy?