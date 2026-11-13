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Un calabozo para un inocente

“La justicia debe mirar a las personas en su realidad, no reducirlas a un documento”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza | El Comercio)
    (Ilustración: Giovanni Tazza | El Comercio)

    Hace poco, la sobrina de una amiga fue detenida y retenida 48 horas en una comisaría por causa de un accidente de auto (menor) que terminó con un conductor de moto con fractura de pierna, atendido oportunamente por el SOAT. La conductora no tenía alcohol en la sangre, colaboró con las autoridades y declaró su domicilio. Sin embargo, llamó la atención su detención por razones de no contar con “arraigo laboral” debido a su condición de ama de casa.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

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