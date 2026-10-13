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Ojo con los menores

En cuatro años, la cifra de menores de edad internados por extorsión se ha duplicado.

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    El 60% de alumnos de preescolar interrumpió sus clases. Una tasa menor se habría registrado en educación primaria y secundaria. (Ilustración: Giovanni Tazza)
    El 60% de alumnos de preescolar interrumpió sus clases. Una tasa menor se habría registrado en educación primaria y secundaria. (Ilustración: Giovanni Tazza)

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.