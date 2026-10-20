1926: Banqueros y las tarifas arancelarias

El manifiesto de los banqueros dice: “Deseamos, como comerciantes, llamar la atención a ciertas condiciones graves que retardan la vuelta a la prosperidad. Es difícil mirar hasta dónde las barreras establecidas por la tarifa arancelaria, licencias especiales y prohibiciones establecidas tras la guerra han permitido intervenir en el comercio internacional o impedir que salga de sus canales naturales. En ningún período de la historia contemporánea los impedimentos para el comercio se multiplicaron tan peligrosamente sin una verdadera apreciación de las consecuencias económicas de ello”.

El manifiesto de los banqueros dice: “Deseamos, como comerciantes, llamar la atención a ciertas condiciones graves que retardan la vuelta a la prosperidad. Es difícil mirar hasta dónde las barreras establecidas por la tarifa arancelaria, licencias especiales y prohibiciones establecidas tras la guerra han permitido intervenir en el comercio internacional o impedir que salga de sus canales naturales. En ningún período de la historia contemporánea los impedimentos para el comercio se multiplicaron tan peligrosamente sin una verdadera apreciación de las consecuencias económicas de ello”.