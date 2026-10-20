El Comercio
·
opinion
·
efemerides
Añadir El Comercio como fuente preferida en

1926: Banqueros y las tarifas arancelarias

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    El manifiesto de los banqueros dice: “Deseamos, como comerciantes, llamar la atención a ciertas condiciones graves que retardan la vuelta a la prosperidad. Es difícil mirar hasta dónde las barreras establecidas por la tarifa arancelaria, licencias especiales y prohibiciones establecidas tras la guerra han permitido intervenir en el comercio internacional o impedir que salga de sus canales naturales. En ningún período de la historia contemporánea los impedimentos para el comercio se multiplicaron tan peligrosamente sin una verdadera apreciación de las consecuencias económicas de ello”.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.