1. Luis Giampietri dedicó gran parte de su vida a la defensa del país y fue uno de los valerosos rehenes de la embajada de Japón. Pero en una democracia hasta los héroes pueden ser criticados.



“Yo le exijo respeto, así como yo respeto a las mujeres, pero que no siga con ese tipo de comportamientos, porque de lo contrario tendré que contestarle como hombre y a los hombres se les contesta de otra forma”, declaró Giampietri a “Expreso” sobre la congresista Marisa Glave, a quien también la acusó de no perdonar que la Marina haya frustrado “la subversión que [los izquierdistas] estaban tratando de hacer”. ¿Cómo puede exigir respeto a alguien si a la par la tilda de subversiva? ¿A las mujeres se les contesta de forma distinta que a los hombres? ¿Acaso propone que a las primeras se les contesta con palabras y a los segundos con golpes?



No hace falta ser un exégeta profesional para entender que aquí hay una amenaza del uso de la violencia física. Una actitud cobarde y repudiable, venga de quien venga. Toda la gratitud que le debemos al señor Giampietri por lo que hizo en el pasado no le da derecho a comportarse como si viviera en la época de las cavernas.

2. César Villanueva es el presidente del Consejo de Ministros, entidad a la cual están adscritos los organismos reguladores como Sunass, Osiptel, Ositrán y Osinergmin. Sin embargo, estos cuentan con autonomía técnica y funcional para tomar sus decisiones.



Luego de un paro de tres días en la provincia de Mariscal Nieto en Moquegua, el primer ministro Villanueva declaró que quedaba sin efecto el incremento tarifario de agua y saneamiento aprobado por Sunass para dicha provincia. Se publicó un comunicado de la PCM anunciando la decisión y que “en los próximos meses se revisará la estructura tarifaria, para la cual se solicitará la participación del Colegio de Ingenieros de Moquegua”, uno de los principales promotores del paro. No solo eso, sino que el acta de la reunión para la conformación de una mesa “técnica” por el aumento de la tarifa del agua (en la que aparecen los nombres de funcionarios de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM y la Otass) contempla entre los puntos por “solventar”, además, el cambio del presidente y directorio de la Sunass, así como del directorio y coordinador de la EPS Moquegua. ¡Qué suerte que no pidieron la cabeza de un viceministro! Ya sabemos qué pasa en esos casos.



Hace unos días, el Consejo Directivo de la Sunass emitió un comunicado en el que defendió sus fueros e informó que “no ha anulado” la resolución que aprueba las nuevas tarifas, y reafirmó su autonomía, conferida por ley. La PCM, con todo el poder que tiene, no puede anular las resoluciones de los reguladores. Precisamente, por casos de injerencia política como este es que el diseño institucional les otorga independencia.

3. Eyvi Ágreda casi muere prendida en fuego en un bus a manos del criminal acosador Carlos Javier Hualpa.



¿Cuántas tragedias más tienen que pasar para admitir que como sociedad estamos haciendo algo muy mal para que aparezcan tantos hombres que creen que pueden imponer su voluntad a las mujeres, e insultarlas, amenazarlas, acosarlas, violarlas y matarlas? Mientras tanto, nos lavamos las manos pusilánimemente repitiendo “no todos los hombres son violadores, asesinos, etc.” y evitamos cuestionar nuestros propios patrones y estereotipos que hacen posible esta violencia de género (sí, hasta pavor nos da la bendita palabra). Y así, nos convertimos en cómplices cobardes. Por no parar el macho.