En el Perú, las críticas al presidente Donald Trump han estado dirigidas sobre todo a sus agresivas y unilaterales políticas arancelarias, a su ruptura de compromisos geopolíticos históricos con aliados como Europa Occidental, y a su rechazo al multilateralismo, expresado en el retiro de los Estados Unidos de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud.

Han pasado a segundo plano las políticas antidemocráticas del presidente Trump al interior de su país, que están lejos de ser poca cosa. En pocos meses ha deportado a miles de migrantes, sobre todo latinoamericanos, privándolos en muchos casos del derecho a la defensa. Ha atacado el trabajo del periodismo independiente y la libertad de expresión. Ha perseguido las protestas propalestinas, en particular las estudiantiles, y ha arremetido contra grandes universidades como Harvard, recortándoles presupuesto y presionándolas para que modifiquen contenidos de cursos o para que no reciban estudiantes extranjeros. Y esto es grave, puesto que no solo de “libre comercio” viven las mujeres y los hombres: las libertades y las garantías políticas, sociales y culturales –un avance de la humanidad– son fundamentales para la convivencia social y el desarrollo individual.

El grave riesgo allende la frontera de EE.UU. es que la conducta política del presidente favorezca el incremento del autoritarismo y la violación de reglas democráticas básicas, en especial en América Latina. La amenaza es múltiple, pero tiene tres facetas muy sensibles: que el mandatario se convierta en un modelo antidemocrático a seguir (podría ser más ‘beneficioso’ que imitar a Nayib Bukele); que los gobernantes autoritarios del continente se sientan bendecidos por él; y, más grave aún, que Trump termine por inmiscuirse de manera directa en las elecciones de los países de la región, como lo ha hecho en Polonia.

Precisamente, un reciente comentario publicado en el diario “El Mundo” (8/6/25) de España deja claro el intervencionismo de Trump y de su gobierno en Europa: “La posición de EE.UU. en la campaña presidencial polaca en favor de Nawrocki, un nacionalista que rechaza gran parte de las políticas de la UE, no ha tenido precedente en la historia de las elecciones de las democracias europeas”.

Las elecciones generales en el Perú están próximas, y los efectos del modo Trump de gobernar podrían tener consecuencias adversas para la estabilidad y la ya débil democracia del país. Esto, tanto si al mandatario del norte se le ocurre interferir en el proceso electoral, como si algunos candidatos deciden tomarlo como ejemplo.