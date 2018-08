¡No se metan con Lima, mi patria!, por Fernando Vivas

Permítanme olvidar por unas semanas la reconstrucción del norte, el friaje, las cabeceras de cuenca, Las Bambas, Quellaveco o Tía María. Las regiones están inmersas hace rato en sus campañas, déjenme sumergirme en la mía, en mi patria que es Lima porque aquí están mis amigos y mi chamba.

En primer lugar, una advertencia al desastre de poder electoral que tenemos. El Jurado Nacional de Elecciones ha sido concebido de la misma forma que el CNM y se sabe de muchos casos de corrupción en sus sedes regionales. Su presidente, el juez supremo Víctor Ticona, no ha dado la cara para explicar hasta qué punto los compromete la corrupción del sistema entero de Justicia. ¡Ni siquiera ha hecho descargos sensatos ante la denuncia de contrataciones de familiares de jueces y fiscales supremos! Ya pues, Ticona, o da la cara o da un paso al costado y da la posibilidad al nuevo presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, de que lo reemplace.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está peor. Los consejeros del CNM, en su debacle, quisieron jalarle las patas a toda su plana mayor, diciendo que allí había un poder siniestro. Susana Guerrero y su esposo, el fiscal Tomás Gálvez, han hecho denuncias de espanto que comprometen al hoy reo José Luis Cavassa y al partido de José Luna, Podemos. ¿Vamos a soplarnos un proceso en el que la ONPE blinde a un candidato, Daniel Urresti, de Luna, mientras amenaza a otros?

¿Harán algo la ONPE y el JNE para siquiera alertar de las presuntas inequidades publicitarias que ya estaría cometiendo la campaña de Esther Capuñay, con gran avisaje en el grupo Exitosa de su familia? Ella y Manuel Velarde son los únicos que ya arrancaron campaña en spots. Oye, Velarde, cuenta cómo los financias y cúrate en transparencia.

El favorito por el momento, Renzo Reggiardo, también ha sido beneficiario de una inequidad: por años tuvo un programa de TV sobre inseguridad urbana en Latina. Los medios no debieran dar espacios a potenciales candidatos.

Vayamos a las propuestas. Mis advertencias de limeño airado: 1) No engañen a los limeños con ofertas de combate a la inseguridad que bien sabemos están en la cancha de la PNP. La MML tiene un rol complementario en el asunto. 2) No se hagan los idiotas que olvidan que los proyectos ambiciosos, como el metro, dependen del Gobierno Central y no de las arcas municipales. Solo cuéntennos cómo apoyarán al Ejecutivo en ese afán. 3) Dígannos la verdad del transporte, de hasta dónde llegarán con su reforma y cómo destrabarán Rutas de Lima. 4) Sean francotes y cuenten con cuánta informalidad están dispuestos a convivir y cuál podrían, si quieren a mi patria, convertir.