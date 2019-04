Las Bambas: el miércoles reanudarán diálogo en torno a conflicto

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, anunció que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) participará este miércoles en una nueva mesa de diálogo entre el Ejecutivo y comuneros del distrito de Challhuahuacho para hallar una solución al conflicto en torno a la minera Las Bambas.

► Cusco: el 22 de mayo se tendrá la lista definitiva de proyectos para Chumbivilcas



► Del Solar sobre Las Bambas: “No hablemos con amenazas, esa no es la manera de avanzar”



En diálogo con RPP, Del Solar señaló que el titular de este sector, Vicente Zeballos, explicará a los comuneros la asesoría y defensa pública que puede brindar el Ejecutivo para aquellos que tengan denuncias penales por participar en protestas durante los últimos años.

La decisión fue tomada luego de que el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, advirtiera sobre un nuevo bloqueo en el corredor minero si no se archivan las denuncias contra comuneros que participaron en protestas contra la mina. El dirigente afirma que unas 500 personas se encuentran en esta situación.

Rojas exige también que a dicha reunión, en Nueva Fuerabamba, asistan miembros del Poder Judicial y la fiscalía. Sin embargo, esto no pudo ser confirmado por el primer ministro. “Ofrecimos que invitaremos al Poder Judicial y al Ministerio Público a que participen, pero no los podemos obligar”, dijo.

La resolución de las controversias judiciales es el primero de los nueve puntos acordados por ambas partes para levantar el bloqueo de la vía, a la altura del fundo Yavi Yavi, en Cusco. El resto incluye la firma de un convenio marco entre la MMG Las Bambas y los comuneros y la solución de los problemas que afectan el corredor.

Del Solar afirmó que no existe ningún tipo de entrampamiento en el proceso y pidió seguir con el diálogo. “No hablemos con amenazas. Sigamos apostando por un diálogo constructivo. No tiene ningún sentido decir ‘si no hacen exactamente lo que yo quiero, vamos a tomar la vía’”, sostuvo.

El ministro dijo que el espacio de diálogo debe extenderse hacia otras localidades de Cotabambas y de la región Apurímac. “Lo esencial es que tenemos un potencial en la zona, no solo un corredor minero. Debemos trabajar para que funcione y beneficie a todo el país”, opinó.

— Desestiman propuesta —

Este lunes, después de más de 10 horas de negociación en la sede del Gobierno Regional del Cusco, los alcaldes de la provincia de Chumbivilcas (Cusco) rechazaron el ofrecimiento de S/18 millones por seis años hecho por la empresa MMG Las Bambas para solucionar el conflicto. Las autoridades señalaron que el monto era insuficiente.

En la reunión participaron la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante; el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes; y el viceministro de Gobernanza y Gestión Territorial de la PCM, Raúl Molina.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe