Las Bambas: todo lo que debes saber sobre el acuerdo con los comuneros

Luego de más de ocho horas, la segunda jornada de diálogo entre la comunidad de Fuerabamba (Apurímac), la empresa minera MMG Las Bambas y el Ejecutivo culminó con resultados positivos.



► Las Bambas: grupo de comuneros insisten en que no desbloquearán vía | VIDEO

► Las Bambas: ¿por qué acusan a los asesores Chávez Sotelo de extorsión?

Uno de los principales acuerdos es que Fuerabamba restablecerá y liberará el tránsito en la carretera que atraviesa el fundo Yavi Yavi (Cusco), donde desde el 4 de febrero pasado los comuneros impedían el paso de vehículos por la vía nacional que atraviesa el terreno.

Asimismo, se acordó liberar los dos accesos a la minera en el distrito de Challhuahuacho (provincia de Cotabambas, Apurímac), que están bloqueados desde el 22 de marzo pasado.



Además, se logró establecer un acuerdo económico “mutuamente satisfactorio que pone fin a toda controversia respecto a Yavi Yavi”. Sin embargo, no se dio a conocer cuál es la cifra acordada. El 21 de marzo, en la última reunión que se organizó entre Fuerabamba, el Gobierno y MMG Las Bambas, la comunidad solicitaba el pago de S/40 millones por el pago de servidumbre por el uso de la vía, mientras que la empresa propuso S/10 millones, entre dinero en efectivo y otros proyectos.



También se acordó con los dirigentes de las comunidades del distrito de Challhuahuacho presentes en la reunión que si cesan los bloqueos en los accesos a Las Bambas, el Ejecutivo levantará también el estado de emergencia en el distrito, decretado el 29 de marzo por el plazo de 15 días calendario. Mañana, los dirigentes de Challhuahuacho deberán comunicar esto a sus comunidades. Si se logra, el gobierno asistirá el jueves 11 de abril a Challhuahuacho para iniciar un proceso de diálogo para el desarrollo de toda la provincia de Cotabambas.



En el acta firmada también se precisa que Las Bambas asumirá los compromisos de empleo de los comuneros de Fuerabamba en la empresa, en todo aspecto que no haya cumplido entre los años 2014 y 2019. Finalmente, se revisarán los acuerdos sociales que se habían suscrito en diciembre del 2009.



—Reacciones—

A la reunión, que tuvo lugar en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), en Jesús María, asistieron Gregorio Rojas, presidente de Fuerabamba, así como una comitiva de comuneros. Por parte del Gobierno participó el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y los titulares de los ministerios de Salud, Transportes y Desarrollo e Inclusión Social. Como facilitadores del diálogo estuvieron el presidente de la CEP, monseñor Miguel Cabrejos, y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. También acudieron representantes de la minera.



Al término de la reunión, Del Solar manifestó: “Hemos demostrado que escuchándonos de verdad somos capaces de ser generosos para que todos podamos ganar como país”.



Gregorio Rojas dijo: “Hoy hemos dado un paso firme y queremos construir un Perú en buenas condiciones”. Además, pidió al presidente Martín Vizcarra y al Ejecutivo que no los criminalicen por defender a las comunidades.

-Jorge Luis Paredes Terry: Los vínculos del nuevo asesor de la comunidad-

En la reunión en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana, el presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, estuvo acompañado por Jorge Luis Paredes Terry, quien fue presentado como el nuevo asesor legal de la comunidad.



Paredes estudió Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y durante ocho años trabajó como asesor del ex legislador nacionalista Daniel Abugattás en el Congreso de la República.



Asimismo, es presidente del partido Patria para Todos. El nombre de esta agrupación política es igual a un partido venezolano que fue cercano al chavismo.



En el 2015, Paredes integró una alianza denominada Frente Político por la Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp), con el fin de participar en las elecciones del 2016. Este frente estuvo integrado por el Movadef, Patria para Todos, el partido etnocacerista Runamasi Perú Siglo XXI y el partido político Tierra Verde.

-Las claves del conflicto entre Fuerabamba y la minera Las Bambas-

​► Las discrepancias en el fundo Yavi Yavi comenzaron en agosto del año pasado



El primer bloqueo en el fundo Yavi Yavi (Cusco), ubicado en el corredor que conduce a la mina Las Bambas, se registró el 22 de agosto del 2018. Fuerabamba sostiene que se vulneró su propiedad privada al reclasificarse como vía nacional la carretera que atraviesa su propiedad. Asimismo, pide a la minera un pago de servidumbre por los vehículos que pasen por la vía en Yavi Yavi.



► El diálogo con el Ejecutivo se retomó luego de la lineración de su dirigente



El 31 de marzo, se iniciaron de nuevo las conversaciones entre el Ejecutivo y Fuerabamba debido a que desde el 4 de febrero impedían el paso de camiones de la mina. El diálogo había quedado trunco desde el 21 de marzo, cuando la policía detuvo en Lima al presidente de la comunidad, Gregorio Rojas, y a los abogados Frank y Jorge Chávez Sotelo. Rojas fue liberado el 29 de marzo.

► Asesores de la comunidad son investigados por el delito de extorsión

Los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, asesores de la comunidad de Fuerabamba, fueron internados ayer en el penal de Quencoro, en Cusco, luego de que el Poder Judicial dictara 36 meses de prisión preventiva en su contra. Ellos son acusados de presuntamente extorsionar a la minera Las Bambas. Además, son acusados de integrar la organización criminal Los Chavelos.



► Dirigente indica que voces de los audios no corresponden a los asesores

Al ser preguntado por el audio difundido en el que el abogado Frank Chávez Sotelo presuntamente pide a los comuneros culpar a la PNP por la quema de carpas, el dirigente Gregorio Rojas contestó: “Nosotros sabemos que los audios no son sus voces. No reconozco las voces”. Estos audios forman parte de la investigación de la fiscalía en contra de los asesores legales.