TC declara nula sentencia de 12 años de prisión contra Daniel Urresti por el asesinato de Hugo Bustíos y ordena su libertad

El Tribunal Constitucional (TC) declaró nula la sentencia de 12 años de prisión dictada contra el exministro del Interior Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y ordenó su inmediata libertad.

Como se recuerda, Urresti Elera había sido condenado por el delito de asesinato bajo la circunstancia agravada de alevosía por la ejecución extrajudicial de Bustíos Saavedra, crimen ocurrido el 24 de noviembre de 1988.

El Tribunal Constitucional ordena la libertad de Daniel Urresti, luego de anular su condena por el caso Hugo Bustíos.@Politica_ECpe pic.twitter.com/JgsYPd6foJ — Karem Barboza (@karembq) February 20, 2026

En su resolución, el TC argumentó que el artículo 119 del Código Penal de 1924, vigente en el momento en que se habrían cometido los hechos delictivos, establece una prescripción de la acción penal de 20 años.

“En todo caso, se podría considerar que habría prescripción cuando la duración del término ordinario de prescripción sobrepase en una mitad, conforme a lo establecido en el artículo 121 del Código Penal de 1924; es decir, treinta años”, alega.

Así, refiere que el plazo de 20 años se extiende hasta el 24 de noviembre de 2008. Y, si en dicho momento, Urresti hubiera estado sujeto a una investigación o juzgamiento, con la aplicación del plazo extraordinario, la posibilidad de procesarlo y sancionarlo habría estado vigente hasta el 24 de noviembre de 2018.

“Por tanto, al momento de la expedición de la sentencia condenatoria, el plazo de prescripción de la acción penal había vencido”, arguyó.

Así, refiere que al haberse acreditado la vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable del proceso, y por haber operado la prescripción de la acción penal, corresponde declarar la nulidad de la sentencia contra Daniel Urresti.

“En consecuencia, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada o el órgano competente, en el día de notificada la presente sentencia, deberá disponer la libertad del recurrente”, acotó.

En noviembre del 2025 el Poder Judicial había rechazado utilizar la ley sobre prescripción de delitos de lesa humanidad, tal y como solicitó la defensa legal de Daniel Urresti, y confirmó la condena en su contra de 12 años de prisión efectiva por el crimen de Hugo Bustíos.

La fiscalía se opuso al pedido de la defensa del exministro para que se aplique en este caso la Ley 31207 sobre prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos en la lucha contra el terrorismo antes del 2000.