TC declara nula sentencia de 12 años de prisión contra Daniel Urresti por el asesinato de Hugo Bustíos y ordena su libertad

El exministro del Interior Daniel Urresti cumplía una condena de 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. (Foto: Rolly Reyna / El Comercio)
/ ROLLY REYNA
Por Redacción EC

El Tribunal Constitucional (TC) declaró nula la sentencia de 12 años de prisión dictada contra el exministro del Interior Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y ordenó su inmediata libertad.

