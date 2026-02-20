Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Perúcheck analizó las declaraciones de Fiorella Molinenni
Perúcheck analizó las declaraciones de Fiorella Molinenni
Por Perú Check

En una reciente participación en el programa Resurge TV, el pasado 5 de febrero, la candidata presidencial por Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, respondió sobre la situación del trabajo en el Perú y afirmó que “casi el 77% de la población es informal”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.

Keiko Fujimori sobre convocatoria de José María Balcázar a líderes políticos: “Mi respuesta primera y personal es no”
Política

Keiko Fujimori sobre convocatoria de José María Balcázar a líderes políticos: “Mi respuesta primera y personal es no”

José María Balcázar: ¿Cuál es el riesgo de volver a tener a un representante de Perú Libre en Palacio de Gobierno?
Política

José María Balcázar: ¿Cuál es el riesgo de volver a tener a un representante de Perú Libre en Palacio de Gobierno?

PerúCheck: La informalidad en el Perú no es de 77%, como afirmó la candidata Fiorella Molinelli
Política

PerúCheck: La informalidad en el Perú no es de 77%, como afirmó la candidata Fiorella Molinelli

Decano del Colegio de Abogados de Lambayeque sobre Balcázar: Fue expulsado por no rendir “cuenta de ingresos y egresos”
Política

Decano del Colegio de Abogados de Lambayeque sobre Balcázar: Fue expulsado por no rendir “cuenta de ingresos y egresos”