PerúCheck: La informalidad en el Perú no es de 77%, como afirmó la candidata Fiorella Molinelli

En una reciente participación en el programa Resurge TV, el pasado 5 de febrero, la candidata presidencial por Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, respondió sobre la situación del trabajo en el Perú y afirmó que “casi el 77% de la población es informal”.

PerúCheck revisó la información oficial disponible y determinó que la afirmación es falsa, ya que el porcentaje citado no coincide con la última estimación oficial sobre empleo informal en el país ni con la población que mide este indicador.

Informalidad en el Perú

La tasa de empleo informal en el año 2025 fue de 70.7% de la población ocupada a nivel nacional, de acuerdo con el informe técnico “Perú: Comportamiento de los indicadores del mercado laboral a nivel nacional y en 27 ciudades”, publicado por el INEI. Esta cifra implica que aproximadamente 7 de cada 10 personas que trabajan en el Perú lo hacen en condiciones de informalidad.

Cuadro de la tasa de empleo informal y formal según sexo y grupo de edad del informe “Comportamiento de los Indicadores del Mercado Laboral a nivel nacional y 27 ciudades - Segundo trimestre 2025” (pág. 18)

Según el documento, el empleo informal afecta más a las mujeres (73.3%) que a los hombres (68.7%) y el grupo de edad de 14 a 24 años tuvo la tasa más alta de empleo informal (85.4%) entre julio de 2024 a junio de 2025.

Asimismo, en base al reporte publicado por el INEI ‘Producción y Empleo Informal en el Perú’ entre 2022 y 2024, del total de trabajadores, el 55.7% se encontraba empleado dentro del denominado sector informal.

Gráfico sobre Empleo Por Actividad Económica y Condición de Informalidad al 2024 del informe de “Producción y Empleo Informal en el Perú. Cuenta Satélite de la Economía Informal 2022 - 2024” (pág. 36)

Según el informe, en 2024, el empleo total se dividió en tres sectores: el empleo informal en el sector informal (55.7%), el empleo informal fuera del sector informal (15.3%) y el empleo formal (29.1%).

El Perú a nivel internacional

La tasa de empleo informal en el Perú cerró el año con un 70.8% de la población ocupada a nivel nacional, según la publicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ‘Panorama laboral 2025 América Latina y el Caribe’, actualizado hasta 2025. Dicho porcentaje es mayor en comparación a otros países de la región.

Gráfico de la tasa de informalidad según país publicado por la OIT en “Panorama laboral 2025 América Latina y el Caribe” (pág. 37)

Según la publicación, el Perú registró la tasa más alta de empleo informal con 70.8%, superando a Ecuador (70.0%) y Paraguay (67.2%). En contraste, Uruguay (22.3%) y Chile (24.9%) presentaron los niveles más bajos, mientras que México (51.1%) y Argentina (42.6%) rondan el promedio regional (46.7%).

La informalidad cubre cerca del 71% de los trabajadores y es considerado como un obstáculo para el crecimiento sostenible del país, según el informe ‘Estudios Económicos de la OECD: Perú 2025’ realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2025.

Extracto sobre empleos formales del informe “Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2025” (pág. 98).

Para la OCDE, casi el 71% de la población trabajadora se consolida como un freno estructural para el crecimiento económico. Este fenómeno restringe el acceso a la seguridad social, reduce la productividad nacional y limita la recaudación fiscal. Además, su persistencia se atribuye a la debilidad institucional, un sistema tributario deficiente y brechas en la calidad educativa.

Descargos

PerúCheck contactó al equipo de Fuerza y Libertad para obtener precisiones sobre el origen de la cifra. El partido justificó el dato basándose en un artículo académico de la plataforma ScienceDirect, que menciona una informalidad estructural cercana al 76% basado en datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Captura de pantalla tomada el 16 de febrero de 2025 del artículo “Large firms and the intensive margin of labor informality evidence from an enforcement intervention in Peru”

Tras analizar la fuente citada, PerúCheck identificó que la publicación fue recibida el 13 de diciembre de 2024, revisada y aceptada el 27 de octubre de 2025, y recién el 13 de noviembre de 2025 está disponible en línea. Los datos recogidos por el BID datan del año 2020 y no coinciden con la realidad actual, cinco años después de ocurrida la pandemia global del Covid-19.

Conclusión

La información oficial disponible muestra que la tasa de empleo informal en el Perú alcanzó el 70.7% de la población ocupada en 2025. La afirmación de la candidata Fiorella Molinelli, al señalar que “casi el 77% de la población es informal”, no coincide con el dato oficial ni con la población que mide el indicador, por lo que Perú Check califica la declaración como falsa.

