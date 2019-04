Trujillo: condenan a 4 años de prisión suspendida a alcalde Daniel Marcelo

El Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad condenó al alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Daniel Marcelo Jacinto, a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por tres años por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

El Ministerio Público acusa a Daniel Marcelo, de 61 años de edad, "de haber direccionado, cuando fue alcalde de la Municipalidad Distrital de La Esperanza (MDLE), una licitación valorizada en S/92.820 para la compra de accesorios para poner operativos 28 bloqueadores de celulares inservibles que habían sido donados por la empresa Tele Taxi, que finalmente ganó la buena pro, para que sean instalados en el establecimiento penitenciario El Milagro de Trujillo.



“También fue sentenciado el actual gerente general de la MPT, Edilberto Navarro Varas, por haber autorizado, cuando fue gerente de la Municipalidad de La Esperanza, realizar los trámites para la instalación de los bloqueadores, pese a que no se había firmado el convenio para adquirir los accesorios”, informó la fiscalía.



Otras dos ex trabajadoras de la Municipalidad de La Esperanza también fueron condenadas: Liz Miranda Medina, del área de contabilidad, y Cintia Flores Flores, de Logística, quienes junto a Edilberto Navarro fueron integrantes del comité de licitación.



Luis Mercedes Fernández Vílchez, ex jefe del área de Logística, también fue sentenciado. “Todos ellos quedaron inhabilitados de ejercer cualquier cargo de función pública por el mismo período de la condena y deberán cancelar una reparación civil de S/30 mil en forma solidaria”, añadió el Ministerio Público.



Esta condena de primera instancia fue apelada por los sentenciados y será resuelta en segunda instancia de acuerdo a los plazos de ley correspondientes.

Este Diario intentó comunicarse con el burgomaestre de Trujillo para conocer su versión, pero la Gerencia de Imagen Institucional indicó que mañana, miércoles, daría una conferencia de prensa.



Este caso data de hace siete años, cuando la empresa Tele Taxi era dirigida por el desaparecido empresario venezolano Jean Pierre Oyarzábal.



Daniel Marcelo Jacinto, alcalde de La Esperanza durante tres periodos seguidos, también es investigado por la fiscalía de Trujillo por la presunta sobrevaloración del alquiler de cinco baños químicos. Por estos se pagaron S/78 mil, cuando su costo real no superaría los S/2 mil.

