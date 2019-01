Loreto: lluvias y nubosidad impiden visita de ministros de Estado a comunidades

A través de un comunicado, Petro-Perú informó que debido a desfavorables condiciones climáticas no se realizó la visita de trabajo del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, a las comunidades de Chapis y Santa Rosa, en la región Loreto.

El primer ministro estuvo acompañado por Zulema Tomás Gonzales, ministra de Salud; Liliana La Rosa, ministra de Desarrollo e Inclusión Social; Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minas, así como por dos viceministros.

Todos ellos integraban la Comisión Multisectorial con un total de 18 altos funcionarios de los ministerios de Salud, Cultura, Ambiente, Energía y Minas, Agricultura, Desarrollo e Inclusión Social e Interior; además de Foncodes, Petro-Perú, entre otras entidades públicas.

El helicóptero de la Fuerza Aérea en el que viajaba la comisión multisectorial no logró salir a las 8 a.m., como estaba dispuesto, a causa de intensas lluvias en la zona. No obstante, hacia el mediodía se abrió una posibilidad y la aeronave intentó sobrevolar la cordillera pero tuvo que retornar a la ciudad de Tarapoto debido a la excesiva nubosidad.

Esta visita tenía como fin sostener reuniones con dirigentes de las comunidades nativas de Chapis y Santa Rosa, para informar sobre los avances sectoriales en el distrito de Manseriche, y escuchar a las poblaciones locales. Asimismo, supervisar las campañas médicas y la entrega de agua y alimentos por parte de Petro-Perú a las familias de la zona.

Los miembros de la comunidad de Santa Rosa resultaron afectados tras un derrame de petróleo ocurrido el martes 1 de enero a la altura del kilómetro 323 del Oleoducto Norperuano, en el distrito de Manseriche.

En tanto, miembros de la comunidad de Chapis tomaron las instalaciones de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano, ubicado en el distrito de Manseriche, el pasado 5 de diciembre. Luego de 12 días de negociación se consolidó el acuerdo mediante un acta suscrita. Ellos manifestaron que ríos, tierras y ellos mismos han sido víctimas del derrame de petróleo desde hace 40 años.



Se informó que la visita se reprogramó para el martes 22 de enero a fin de cumplir con las reuniones acordadas y pasar revista a los compromisos establecidos por el Estado con las comunidades nativas.

