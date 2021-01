La alarma por el inicio de la segunda ola de coronavirus preocupa a las autoridades sanitarias de Loreto . En lo que va de enero, esta región –que en agosto del 2020 había alcanzado una seroprevalencia del 71%– viene experimentando un fuerte aumento de contagios y casos graves por esta enfermedad.

En un recorrido realizado por este Diario, los pasadizos del Hospital Regional de Loreto, designado para atender casos de COVID-19 , lucían abarrotados con los familiares de los nuevos infectados, algo que no se veía desde abril o mayo del año pasado.

“Sabemos que ya estamos en una segunda ola. Si bien es cierto el hospital no ha colapsado, tenemos las camas UCI prácticamente llenas, solo hay dos camas disponibles y los pacientes en hospitalización han ido aumentando paulatinamente”, señala el médico infectólogo Juan Carlos Celis, quien labora en ese hospital.

La tendencia al alza se evidencia de forma más precisa en la positividad de pruebas moleculares , que miden la presencia activa del virus [ver gráfico]. La semana pasada, este indicador subió a 25%, nueve puntos por encima de lo registrado a fines de diciembre, y más de 20 en comparación con los niveles mínimos observados un mes atrás.

El resurgimiento del COVID-19 en esta región también se refleja en la saturación de las camas UCI para atender casos graves. El 4 de enero, este Diario informó que la ocupación de ventiladores mecánicos había aumentado desde mediados de diciembre hasta alcanzar nuevos picos. Ayer, las UCI estaban ocupadas con 12 pacientes en estado crítico.

Según cifras de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Loreto, en lo que va de enero se han registrado 14 fallecidos y 82 nuevas hospitalizaciones a causa de la enfermedad.

Origen del brote

Para el especialista, el aumento marcado de casos en la región –que supuestamente había alcanzado la inmunidad de rebaño– estaría relacionado con la presencia de una posible nueva variante de la enfermedad proveniente de la ciudad de Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas, que colinda con Loreto.

Sin embargo, este hecho aún no ha sido confirmado por pruebas de laboratorio o por un rastreo estricto a las personas que hayan estado infectadas.

Desde el 14 de enero, esa zona de Brasil vive una grave crisis sanitaria ocasionada por la falta de camas y oxígeno para la atención de pacientes con COVID-19.

“Creemos que la nueva cepa ya está aquí también, y eso se explica porque se está moviendo más rápido el virus. No hay otra explicación, debe ser una nueva variante, no sé si de Reino Unido, más probable es que sea de Manaos, es más cerca de Loreto. Por ahora no se ha detectado que sea más mortal, sino que infecta más rápido”, dice.

Celis precisa que varios de los nuevos pacientes que llegan al establecimiento provienen de las zonas fronterizas con Brasil y son principalmente jóvenes. Hace unos meses, estos lugares registraban aún una prevalencia baja comparada con la de Iquitos.

Según cifras de la Diresa, más del 50% de los contagios acumulados en Loreto (35 mil) provienen de la provincia de Maynas, seguida de Loreto (12%), Datem del Marañón (10%), Alto Amazonas (7%) y Ramón Castilla (6%). Los porcentajes más bajos están en Putumayo (4%), Requena (4%) y Ucayali (3%).

Piden más controles

Esta información ha sido corroborada por el director regional de Salud de Loreto, Carlos Calampa, quien señala que en los últimos días varias personas han retornado al país por la zona de frontera, “huyendo” de la situación que vive Manaos.

“Esa variante ya está en el Perú, ya está en la frontera. Ahora tenemos 14 pacientes en Caballococha, uno en Santa Rosa y existe la posibilidad de que haya cuatro casos más en Bellavista Callarú. Por más que cerremos la frontera, podemos decir que ya la tenemos presente. A pesar de eso, se debe cerrar la frontera con Brasil por parte de las Fuerzas Armadas, tomar medidas de control a las personas que están viniendo de allá”, explica.





