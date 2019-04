Abogado de PPK presenta apelación a orden de prisión preventiva

El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sufrió “un golpe de hipertensión”, luego de conocer que el juez Jorge Chávez Tamariz ordenó el último viernes que debe cumplir 36 meses de prisión preventiva por la investigación preparatoria que afronta por el presunto delito de lavado de activos por las asesorías que su empresa Westfield Capital brindó a Odebrecht.

Así lo afirmó ayer su hija Carolina Kuczynski. Ella, su hermana Alex y su tío Miguel rechazaron ayer la medida en una conferencia en que se leyó un pronunciamiento.

“El problema es que tuvo un golpe de hipertensión muy grave después de la noticia de los 36 meses [de prisión preventiva]… Está muy grave después de la intervención que le hicieron para desbloquear el problema que tuvo que iba casi para un aneurisma. Estamos preocupados en este momento por su salud”, refirió.

Alex Kuczynski, quien leyó el pronunciamiento, consideró “inhumano” que se pretenda encarcelar a su padre sin que antes se inicie un juicio. “Una prisión preventiva de 36 meses para un hombre que está próximo a los 81 años, con problemas cardíacos, es en la práctica una condena de muerte. [Mi padre] no merece pasar por esa tortura”, agregó. Añadió que es “inaceptable” que se diga que existe un riesgo de fuga.

Las hijas de Kuczynski lamentaron que un equipo de la Policía Nacional haya intentado colocar esposas al ex jefe del Estado el viernes. Añadieron que esta situación fue evitada por las enfermeras y los médicos de la clínica, donde su padre fue sometido el miércoles a una intervención cardíaca derivada de una crisis de hipertensión.

Por medio de un comunicado, la Policía Nacional negó que PPK haya sido “engrilletado” e indicó que no existe registro u ocurrencia sobre “una discusión entre el personal de la clínica y los policías encargados de la custodia en que se haya intentado forzar” el ponerle esposas al también ex primer ministro.

Sin embargo, la PNP ordenó a la inspectoría general de la institución realizar “una investigación sumaria para esclarecer plenamente los hechos y, de ser el caso, establecer las responsabilidades a las que hubiera lugar”.

—Presentarán apelación—

César Nakazaki, abogado del ex presidente Kuczynski, indicó que hoy presentará el recurso de apelación para dejar sin efecto la orden de prisión preventiva dictada contra su cliente.

“Lo que vamos a sostener es que a él [PPK] le corresponde una comparecencia con restricciones o un arresto domiciliario, que son las dos medidas alternativas que planteamos al juez [Chávez Tamariz], estas dos propuestas las mantenemos en la apelación”, explicó en comunicación con El Comercio.

Nakazaki opinó que el juez decidió “anticipadamente” enviar a prisión a PPK “y, en vez de buscar razones jurídicas, ha inventado justificaciones sin base legal”. “Creo que antes de la audiencia, ya este juez estaba contaminado”, acotó el abogado.

Por su parte, el congresista Gilbert Violeta (Concertación Parlamentaria) sostuvo que el Poder Judicial no debe demorar en resolver el recurso de apelación de la defensa del ex presidente.

“Hay un evidente problema de salud que debe ser valorado, eso no puede ser ignorado por la sala [que vaya a evaluar la apelación], el tribunal debe considerar que el estado de salud de PPK no es el de una persona normal, por lo tanto no tiene sentido de que esto se dilate, no puede demorar meses”, remarcó.