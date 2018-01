Antes de que el Ejecutivo lo saque del Caso Pativilca, el procurador anticorrupción Amado Enco había enviado un documento a la Sala Penal Nacional en el cual solicitó que no se aplique el derecho de gracia a favor de Alberto Fujimori.

En el documento, enviado el miércoles 24 de enero y difundido por el portal "Convoca", el procurador solicita la "inaplicación por incompatibilidad constitucional de la resolución suprema que concede derecho de tracia al procesado Alberto Fujimori" en el Caso Pativilca.

Enco destaca que recién con la acusación fiscal de fecha 3 de julio del 2017 se habilita al Poder Judicial el poder procesar y juzgar a Alberto Fujimori por el Caso Pativilca.

"En ningún caso se ha superado los 24 meses de instrucción que exige como requisito la Constitución Política del Perú. por lo tanto, a la luz de la incompatibilidad constitucional y legal existente, en el presente caso resulta inaplicable el derecho de gracia concedido a dicho procesado", se lee en el documento.

También establece que la resolución suprema con el indulto a favor de Alberto Fujimori no fundamenta por qué el ex presidente no podría afrontar un proceso penal en libertad. "Desde la conceción del indulto, dicho procesado muestra signos de recuperación y ejercicio pleno de sus facultades, ello a través de sus diversas manifestaciones en las redes sociales; por lo tanto, se encuentra en capacidad de afrontar un proceso penal", manifestó Enco.

El procurador calificó como "cuestionable" que no se hayan precisado los procesos penales en los cuales se aplique la gracia presidencial.

"Es evidente que, al otorgarse el derecho de gracia al señor Alberto Fujimori Fujimori, mediante un acto además carente de motivación suficiente, se estaría afectado el derecho a la verdad", se lee en el documento.

Tras la presentación de este documento, el Ejecutivo procedió a cabmiar al procurador que estará a cargo de representar al Estado por el Caso Pativilca. En lugar de Amado Enco estará el abogado César Romero Valdez.

MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...