Defensa de Alejandro Toledo traba proceso del Caso Odebrecht

Prófugo en Estados Unidos desde hace un año, el ex presidente Alejandro Toledo no ha dejado pasar cuanta oportunidad legal haya surgido para intentar que se archive o anule el proceso por el Caso Odebrecht, en el que es investigado por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos a raíz de presuntos sobornos recibidos por empresas brasileñas durante su gobierno.

Así, desde abril del 2017, el Caso Odebrecht se vio envuelto en una disputa sobre qué instancia judicial debía quedarse con el proceso, en el que Toledo también está implicado. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial había dispuesto que todos los casos de corrupción (Odebrecht, Camargo Correa y otros) que estuvieran en manos de la Sala Penal Nacional pasaran al nuevo sistema anticorrupción.

Eso fue aprovechado por la defensa del ex gobernante, que no solo interpuso un pedido de aplicación de la resolución del Consejo Ejecutivo, sino también planteó una recusación y finalmente la declinatoria de competencia del caso, con el fin de que el juez Richard Concepción Carhuancho –quien dictó su prisión preventiva– no esté a cargo del proceso.

Todo ello retrasó la resolución de diversos requerimientos que venía realizando la fiscalía a fin de poder, entre otras cosas, enviar hacia Estados Unidos el cuadernillo con el pedido de extradición de Toledo.

Sin embargo, el juez Concepción ya definió su competencia para continuar a cargo de las investigaciones que se siguen a Alejandro Toledo por los casos Odebrecht y Camargo Correa.

Es más, el magistrado ya retomó la elaboración del cuadernillo de extradición del ex presidente, luego de que la fiscalía absolviera las observaciones que el juez planteó.

Además, mañana se llevará a cabo la diligencia de acumulación de los casos Odebrecht y Camargo Correa, a fin de incluirlos como uno solo en la solicitud de extradición que se hará al Departamento de Justicia de EE.UU.

No obstante, la defensa del economista nacido en Áncash insiste en intentar apartar al juez Concepción de este caso. La competencia del magistrado está nuevamente en discusión y el tema ha llegado una vez más a la Corte Suprema.

Si bien en diciembre del año pasado la Primera Sala Penal de Apelaciones resolvió que el Caso Odebrecht quedara en manos de la Sala Penal Nacional, donde Concepción es uno de los jueces, hubo una réplica de la defensa legal de Alejandro Toledo. El abogado Roberto Su interpuso un recurso de queja contra esa resolución.

Ahora ese recurso deberá ser evaluado el 28 de marzo por la Segunda Sala Suprema Penal Transitoria.

Si esta sala suprema admite el requerimiento de la defensa de Toledo, entraría a evaluar el fondo del tema: la competencia de la Sala Penal Nacional sobre las investigaciones seguidas al ex presidente.

—En sus manos—

La Segunda Sala Suprema Penal Transitoria es presidida por el juez César Hinostroza Pariachi y por los magistrados supremos Aldo Figueroa, Héctor Núñez, Iris Pacheco y Luis Cevallos Vegas.

El tribunal deberá primero pronunciarse si admite el recurso de queja.

De ser admitida, la sala podría recién analizar el fondo del pedido de Alejandro Toledo: a qué instancia le corresponde el Caso Odebrecht.



