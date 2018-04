El Poder Ejecutivo tiene nuevo equipo [VIDEO]

El presidente de la República, Martín Vizcarra, había estimado que en diez días, desde que asumió el mando, tendría listo su Gabinete Ministerial. Y así fue.

El mandatario apareció ayer a las 4 p.m. en el patio de honor de Palacio de Gobierno para tomar juramento a los 19 miembros de su equipo, cinco de ellos mujeres. El primero en jurar como primer ministro fue el congresista de Alianza para el Progreso y jefe del Gabinete en la gestión de Ollanta Humala, César Villanueva.

Más temprano, Villanueva afirmó en entrevistas a medios de comunicación que el nuevo grupo ministerial es “muy equilibrado” y combina juventud con experiencia. Además, resaltó que muchos de sus miembros vienen de provincia y “conocen el Perú profundo”.

También intentó marcar distancia de sus antecesores y dijo que el gobierno de Martín Vizcarra “no se va a caracterizar por clichés” o “nombrecitos como el de ‘Gabinete de lujo’”, sino por su trabajo. Esto en alusión al calificativo que usó el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Villanueva garantizó que los ministros estarán “donde las papas queman” y que sus escritorios pueden empolvarse “porque no están allí”.

Además dijo que fue “muy difícil” para él cambiar de opinión y aceptar el cargo, posibilidad que había negado varias veces durante el proceso del pedido de vacancia de Kuczynski, de la que fue impulsor.

Entre sus colegas de bancada que asistieron a la ceremonia, estuvieron Richard Acuña y Marisol Espinoza.

—El saludo de los ex—

Los ex ministros Javier Barreda, de Trabajo, y Jorge Kisic, de Defensa, fueron los primeros en tomar ayer su ubicación en el patio de honor.

Luego aparecieron la vicepresidenta Mercedes Araoz, la ex titular de Economía y Finanzas Claudia Cooper, la ex canciller Cayetana Aljovín, el ex titular de Salud Abel Salinas y el ex ministro de Justicia Enrique Mendoza, entre otros.

A todos Martín Vizcarra saludó sonriente y con apretón de manos durante el tradicional besamanos.

En reemplazo de Cooper juró David Tuesta y en lugar de Mendoza lo hizo el congresista de Peruanos por el Kambio Salvador Heresi. Al acto no acudieron los voceros de la bancada oficialista Gilbert Violeta ni Juan Sheput. Sí asistieron Patricia Donayre, Guido Lombardi y Pedro Olaechea.

Otro ministro que estuvo vinculado al partido de gobierno fue el economista Daniel Córdova, que juró como titular del Ministerio de la Producción. En diciembre Córdova se presentaba como precandidato a la Alcaldía de Lima por Peruanos por el Kambio.

En Relaciones Exteriores juró el hasta ayer vicecanciller Néstor Popolizio. Martín Vizcarra había dicho que iba a dejar en manos de los especialistas nuestra política exterior y Popolizio es diplomático de carrera. Entre los invitados más entusiastas, estaban los ex cancilleres Eduardo Ferrero, Allan Wagner y Ricardo Luna.

La mayoría de los ministros designados son técnicos con anteriores cargos en el sector público.

Tras la ceremonia, Vizcarra saludó a las personas que se encontraban en los exteriores de Palacio de Gobierno. Consultado por cuál sería su mensaje al Congreso respondió: “Basta de odios, trabajemos por el bien de todos los peruanos”.

Sobre su Gabinete opinó: “Todos son figuras conocidas”. Después de la ceremonia, el jefe del Estado encabezó su primer Consejo de Ministros.