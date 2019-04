"El Ejecutivo no está trabajando en una norma sobre la prisión preventiva"

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se muestra optimista tras las recientes declaraciones de Jorge Barata ante fiscales peruanos porque considera que "nos está devolviendo la confianza en las instituciones". También explica por qué el presidente Martín Vizcarra pidió a fiscales y jueces que reflexionen sobre la prisión preventiva.

El ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, ha dicho a los fiscales peruanos que el ex presidente Alan García conocía de las coimas que había pagado Odebrecht a Alejandro Toledo. ¿Qué reflexión le merece esto?

Esto ratifica que debemos ser implacables en la lucha contra la corrupción, en la cual no solamente están comprometidos fiscales y jueces, sino todos los peruanos. Esta es una lacra que se ha hecho parte de la estructura del estado y que ha postergado legítimas expectativas de desarrollo para niños y ancianos, de los peruanos en general. Los hechos acontecidos en estos días no hacen más que corroborar que había un camino trazado que de ninguna manera podía desviarse. Por el contrario, nos está devolviendo confianza en las instituciones, pero también nos motiva a reflexionar: esto no puede continuar, tiene que haber un cambio de conducta como ciudadanos y como país.

¿En qué delito habría incurrido el ex presidente García al no haber denunciado en su momento al señor Toledo por esto?

Yo preferiría no ahondar en respuestas de orden personal. Es una persona que ha fallecido. Como ministro de Justicia prefiero la respuesta del caso en general, que es lo que me corresponde.

El fiscal José Domingo Pérez pidió respeto a su independencia, luego de que el presidente Vizcarra le solicitara reflexionar sobre la prisión preventiva. ¿Cómo debemos interpretar esta intervención del mandatario?

Yo lamento que se haya confundido un poco la interpretación de los comentarios del señor presidente. En principio se mantiene firme la propuesta de lucha contra la corrupción. Es más, este año, a iniciativa del Poder Ejecutivo, lleva esa denominación. Lo segundo es que el comentario que ha hecho tanto el presidente como el primer ministro de ninguna manera debe ser entendida como una intromisión en la labor autónoma de fiscales y jueces.

¿No cree que fue inoportuno que el presidente opinara en ese sentido justo en vísperas del inicio del interrogatorio a Jorge Barata en Brasil?

Creo que la reflexión a la cual invitó el presidente debe ser entendida en el contexto en el que se dio: había un ex presidente fallecido, una persona que supera los 80 años privada de su libertad. Creo que debe ser [entendido] en ese contexto, pero no perder ni descuidar la transparencia con la que ha venido trabajando el Ejecutivo en la lucha contra la corrupción. Es más, cuantas veces ha sido requerido, y es un tema que también resulta necesario traerlo en mención, [cuando] hay un reclamo reiterado de presupuesto se le ha dado.

¿Y esa preocupación del presidente por la prisión preventiva motivará que el Ejecutivo presente un proyecto de ley para modificar esta figura?

Entiendo que alguna iniciativa de carácter legislativo ya se está trabajando. Hemos revisado la página web del Congreso y aún no se ha formalizado una. De parte del Ejecutivo no estamos trabajando en una norma en ese sentido. Es más, de presentarse una iniciativa como corresponde seguramente seremos requeridos por las comisiones de Justicia o Constitución para dar una opinión técnica y jurídica.

¿Es válido que la congresista Luciana León presente una iniciativa para penalizar un eventual incumplimiento de los jueces en la aplicación de la prisión preventiva, y que incluso plantee reducir de 36 a 18 meses la prisión preventiva en casos de crimen organizado?

En primer lugar, la oportunidad. ¿La prisión preventiva es una figura nueva o ya tiene larga data? Lo segundo, ¿cuántos altos funcionarios producto de la prisión preventiva no gozan de libertad en estos momentos? Y obviamente esto nos lleva a una primera conclusión: se está actuando con cierto grado de parcialidad y subjetividad, y toda norma debe estar liberada de esos criterios. Acá parecería que nace direccionada con nombre propio.

Sobre las sanciones a jueces.

En lo que usted plantea, en lo que es la sanción de prevaricato por parte de los jueces o fiscales, es una figura que ya existe. [...] Esto puede ser una especie de espada de Damocles y una amenaza a la independencia y libertad con la que debe actuar un juez o un fiscal. Lo tercero es un tema de plazos. No pasemos por alto que la norma originalmente habla de 9 o 18 meses y a través de un decreto legislativo es que se eleva a 36 meses. Ahora, sería sencillamente volver a lo anterior.

Se amplió a 36 meses por la complejidad de los casos.

Exactamente, cuando se habla de crimen organizado se hace el debate de 36 meses, pero, como le reitero, en este planteamiento de disminuir a 18 meses sería simplemente volver al estado original. Antiguamente no se observó, es decir, se aceptó. Es más, durante buen tiempo está vigente.

¿Es decir, tal como está planteado el proyecto de León ustedes tendrían estas observaciones? ¿No lo apoyarían?

No, estas apreciaciones son de carácter general y obviamente no tengo en manos el proyecto en sí. Simplemente estoy haciendo un comentario de lo que se ha venido dilucidando en los medios. Lo reitero, hemos ingresado a la página y no han colgado nada todavía y por eso tampoco hemos sido requeridos para dar la opinión técnico, legal que corresponde.

Me dijo que no se puede dejar de reconocer que el Ejecutivo está apoyando con más recursos al Ministerio Público. Sin embargo, el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, ha dicho que necesitan más recursos.

En principio, hay un primer requerimiento por parte del Ministerio Público y de acuerdo a la información del MEF fue de 24 millones. Esto ya se transfirió. Hay un segundo requerimiento que se está procesando y entiendo que el viernes [ayer] habrá una reunión entre el ministro de Economía, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, y el presidente de la República, para agilizar los procesos. Además, es posible que un organismo autónomo pueda hacer reacomodos presupuestales para dar oxígeno financiero donde les falte. En tanto llegue la contraparte que tiene que dar el MEF.

Pasando a otro tema, el ex ministro de salud Alejandro Aguinaga ha dicho a una revista que se están habilitando cuatro celdas más en la Diroes. ¿Esto es así?

No. En determinado momento estaban en el llamado fundo Barbadillo Alberto Fujimori y Ollanta Humala. Una vez que Humala fue liberado por mandato del Tribunal Constitucional esos espacios fueron dispuestos como área administrativa. Después se ha rehabilitado nuevamente como espacio físico para un interno. Se están haciendo unos reacomodos, pero un presupuesto específico para ampliar no. Simplemente se está reordenando de mejor manera los espacios físicos que ya existen y que está determinado para altos funcionarios del Estado.

¿Ha conversado con el presidente sobre las alusiones de un periodista en su contra, respecto a que él habría buscado tener apoyo político, incluso del desaparecido presidente Alan García, para asumir el gobierno en remplazo de Pedro Pablo Kuczynski?

No he tenido oportunidad de conversar al respecto. Sin embargo, de un tiempo de esta parte, dicho periodista se está excediendo con adjetivos descalificatorios contra la más alta magistratura del país. Pudiera tener alguna actitud de oposición política, pero estamos pasando por alto que es la más alta autoridad que nos representa a todos los peruanos. Está mellando la figura presidencial y es sumamente delicado.

La nueva bancada Contigo, que integran ex congresistas oficialistas han pedido un deslinde al jefe de Estado.

Todas la bancadas en democracia tienen la libertad de poder plantear las posiciones políticas que consideren convenientes.

¿Amerita esto un pronunciamiento del presidente?

Este tipo de comentarios no son nuevos. Hace buen tiempo que se viene descalificando al presidente de la República. Imagínese, cada vez que haya un comentario subido de tono, el presidente va a estar absolviendo este tipo de comentarios, me parece que no. Tenemos que ser bastante cautos, responsables y prudentes.

¿Le genera alguna preocupación que la congresista Yeni Vilcatoma haya dicho que alista un pedido de vacancia del presidente?

Simplemente es coherente con su comportamiento político. En su momento planteó denuncias constitucionales, una interpelación, denunció a la fiscal de la Nación a los escasos días de haber asumido el cargo. Hay que ser sumamente cauto. Si bien tenemos potestades de control como congresistas, también debemos ser responsables con las habilitaciones constitucionales que tenemos. En el fondo lo que estamos propiciando es una especie de desorden, caos o anarquía. Lo que se tiene que propiciar es el fortalecimiento de las instituciones.

