Eloy Espinosa-Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional, aseguró que la hoja de vida que está publicada y en la cual consigna que es "Doctor en Derecho" es un documento "preliminar" que tiene errores.

La respuesta del miembro del TC se da ante un informe del diario "Expreso", en el cual señalan que el currículo que presentó el magistrado para ser elegido en el 2014 le atribuye el título de "doctor".

"Se habla también de que, en mi hoja de vida para postular al Tribunal, se hace una inexacta mención a elementos que, por cierto, no son requisitos para ser magistrado. Eso es falso", aseguró Eloy Espinosa-Saldaña a través de su cuenta de Facebook.

"Se vienen haciendo afirmaciones frente a un documento preliminar y con errores. El mismo año 2014, previo a la elección de los magistrados, entregué al Congreso y a los miembros de la comisión correspondiente, una versión definitiva de mi hoja de vida", añadió.

A pesar de esta explicación, hasta la publicación de esta nota, la hoja de vida publicada en el portal del Congreso consigna, en su página 32, que Eloy Espinosa-Saldaña es "Doctor en Derecho".

Extracto de la hoja de vida de Eloy Espinosa-Saldaña publicada en el portal del Congreso de la República. Registrado el 28 de febrero del 2018. Extracto de la hoja de vida de Eloy Espinosa-Saldaña publicada en el portal del Congreso de la República. Registrado el 28 de febrero del 2018. Internet

El Comercio contactó a la Universidad de Buenos Aires, donde un documento resumen de su hoja de vida indica que Eloy Espinosa-Saldaña habría recibido el título de doctor. La casa de estudios descartó que el magistrado del TC haya sido nombrado como doctor.

- Descarta ser 'Ojitos' -

A través de la misma publicación de Facebook, Eloy Espinosa-Saldaña descarta que el seudónimo de 'Ojitos' que se menciona en las agendas de la ex primera dama Nadine Heredia se le pueda atribuir a él. Aseguró que no tuvo cercanía con la ex pareja presidencial y que fue presentado como candidato al TC por Solidaridad Nacional y no el Partido Nacionalista.

"En el año 2009 yo no conocía a Ollanta Humala o a Nadine Heredia, a quienes recién conocí en actos protocolares y oficiales luego de ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional el año 2014", aseguró.

MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...