Ex oficialistas se agrupan con independientes: la undécima bancada

Por Sebastián Ortiz Martínez / Alexander Villarroel Zurita



A menos de una semana de haber dejado atrás el nombre de Peruanos por el Kambio, el partido Contigo se prepara para formar una bancada. El congresista Juan Sheput adelantó que hoy presentarán a su grupo parlamentario, que pasará a ser el undécimo del actual Congreso.

Será la cuarta bancada que se forma desde que el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, ordenara a la Oficialía Mayor cumplir con el fallo del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto en parte la llamada ley antitránsfuga. “Nosotros tenemos un núcleo básico conformado por Gilbert Violeta, Salvador Heresi, Pedro Olaechea y quien habla y hay otro grupo con el cual venimos conversando, en el cual están Marita Herrera, Jorge Castro y Roberto Vieira, entre otras personas”, refirió Sheput a El Comercio.

El ex ministro de Trabajo también indicó que existen conversaciones con el congresista Julio Rosas, quien fue elegido inicialmente por Alianza para el Progreso (APP). Añadió que, el hecho de que la unión civil no matrimonial sea uno de los ejes del plan de gobierno de Contigo (antes PpK), esto no significa que el pastor no pueda recalar en la nueva bancada.

“La política se hace con trato directo. A diferencia de los autoritarios del gobierno o de los autoritarios de la bancada de PpK, nosotros procesamos nuestras diferencias buscando que todos ganen. En el caso específico de Julio Rosas, vamos a conversar. Es una persona valiosa. No vamos a descalificar a nadie a priori”, remarcó.

El parlamentario Gilbert Violeta, presidente del partido Contigo, dijo que hoy, aprovechando que la mayoría de los congresistas estarán en hemiciclo por el pleno, se reunirán con los legisladores independientes para cerrar su incorporación a la nueva bancada.

“Independientemente de la decisión de otros colegas, en el partido ya tenemos la decisión de que hay que conformar la bancada con identidad propia”, subrayó.

El parlamentario Jorge Castro (antes en el Frente Amplio) confirmó a El Comercio que fue convocado por Violeta para una reunión. “Hemos tenido una conversación telefónica con el congresista [Gilbert] Violeta, pero el día de mañana [hoy ] estaríamos conversando unas cosas definitivas, pero no se descarta [que forme parte de la nueva agrupación]”, manifestó.

Fuentes de este Diario indicaron que la congresista Úrsula Letona –quien presentó su renuncia a Fuerza Popular en noviembre del año pasado, pero que aún no se la aceptan– mostró su interés en incorporarse al nuevo grupo parlamentario.

Letona dijo que, en este momento, no ha decidido integrarse a una nueva bancada, pero expresó que, si recibe una invitación formal, no tendrá problemas en evaluarla.



El congresista Sheput anunció que si Contigo logra tener 10 integrantes solicitarán en julio próximo tener las presidencias de las comisiones de Economía y Justicia, que hoy están en manos de Peruanos por el Kambio.