Fiscal Canahualpa envió dinero a Walter Ríos tras su nombramiento

Graciela Villasís / Karla Ramírez

Unidad de Investigación de El Comercio

No solo hubo interceptaciones telefónicas. Un trabajo de video-vigilancia de la policía captó el 18 de abril pasado a Walter Ríos Montalvo, detenido ex presidente de la Corte Superior del Callao, recibiendo dinero enviado por el fiscal Juan Miguel Canahualpa Ugaz, luego de que este aprobara el examen del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para convertirse en fiscal adjunto provincial de Familia del Callao.

Canahualpa envió S/ 900 a Ríos a través del chofer de este, John Misha Mansilla. Ese dinero serviría para solventar el almuerzo que Walter Ríos sostendría con una autoridad del CNM a quien el detenido magistrado llamaba “el grandazo”. La labor de seguimiento, a la que accedió este Diario, fue realizada por la División de Investigación de Alta Complejidad, DIVIAC, y un equipo de la División de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, DIGIMIN.

-Almuerzo con "El Grandazo”

Una interceptación telefónica del martes 17 de abril, publicada por Panorama, reveló que Walter Ríos llamó a la 1:45 pm a Juan Canahualpa para informarle que había aprobado la entrevista personal ante el CNM y, por tal, obtendría una plaza de fiscal: “Compare (sic), ya eres”, se le escuchó decir. Ríos, sin embargo, le advirtió que producto de la gestión tendrá gastos. Así, le indicó que tenía pendiente una reunión con el “el grandazo”: “mañana tengo [almuerzo] con el grandazo para agradecerle”. Cuando Canahualpa preguntó cuánto le debe por ello, Ríos le pidió una dirección para “mandar una persona”.

En efecto, al día siguiente, miércoles 18 de abril, el acta de videovigilancia N°69, al que tuvo acceso El Comercio, consigna que el chofer de Ríos, John Misha, llegó a las 9:45 am al Módulo de Justicia- Sede Condevilla donde para entonces trabajaba Canahualpa. Del lugar sale una mujer identificada como “Iveth”, persona de confianza de Juan Canahualpa pues manejaba su tarjeta bancaria de ahorros.

Misha la lleva hasta el Banco de la Nación ubicado en la cuadra 20 de la Avenida Perú. Ahí, “Iveth” retiró dinero en efectivo, subió al auto de Misha y ambos retornaron a Condevilla. Tras dejarla, el chofer de Walter Ríos partió hacia Miraflores donde a la 1:25 pm se estacionó en los alrededores del restaurante Costanera 700.En el lugar lo esperaba Walter Ríos quien se acercó a la camioneta Navara de Misha, entró por unos minutos y salió caminando mientras se acomodaba un sobre en el bolsillo interior de su saco. Avanzó e ingresó al restaurante por la puerta de Jirón Manuel Tovar. Lo esperaba a almorzar “el grandazo”.

-Canahualpa sin saldo-

El ingreso al Banco de la Nación registrado en video guarda correlación con una llamada hecha por el chofer Jhon Misha a Juan Canahualpa. Misha le pasó el teléfono a "Iveth" quien lució preocupada porque la cuenta de Canahualpa carecía de saldo.

Registro de Comunicación del 18 ABRIL 2018 / 10:28:45. Del celular de John Misha Mansilla, “Iveth” se comunica con juez Juan Miguel Canahualpa.

JUAN CANAHUALPA: Aló.

IVETH: Aló, doctor, habla Iveth.

JUAN CANAHUALPA: Dime, dime.

IVETH: Estee… no puedo sacar dinero. Me sale que hay saldo insuficiente.

JUAN CANAHUALPA: Qué raro. Ya, sácate mil ochocientos, mil setecientos.

IVETH: Sí, pero lo que pasa es que he intentado. Intenté con solo lo del señor y ya no puedo hacer la transacción. Tengo miedo volver a ingresar la tarjeta, no se me vaya a quedar.

[…]

JUAN CANAHUALPA: Asu mare, claro, como yo tenía un monto, como yo tenía el préstamo, el préstamo se ha comido… (ininteligible) saca novecientos. Escúchame, saca novecientos, aló.

IVETH: Sí, sí.

JUAN CANAHUALPA: Saca novecientos y pásame al pata a ver si más tarde le puedo depositar a su cuenta algo.

IVETH: A ver, ya, le paso un ratito.

(JOHN TOMA EL TELÉFONO)

JOHN: Dígame doctor.

[…]

JUAN CANAHUALPA: Que te dé novecientos ahorita y, dime, ¿tú crees que pueda ser en la noche o en la tarde para girarte? O mañana temprano o algo puede ser.

JOHN: Te doy mi número de cuenta, pe, y me depositas ahí.

JOHN: Ya.

-Las felicitaciones-

Un día antes, el 17 de abril, a la 1:50pm, Walter Ríos, el juez Carlos Chirinos Cumpa y el empresario Mario Mendoza departían juntos cuando Ríos llamó a felicitar a Canahualpa. “Estamos celebrando en tu nombre y tú no estás acá”, le dijo Ríos para luego pasar la llamada a los demás acompañantes: “Te voy a pasar con el principal artífice conjuntamente con ´Pablito´, de tu nombramiento, con el señor Mario Mendoza”. Estos diálogos también guardan concordancia con otros videos de vigilancia realizados por DIVIAC y DIGIMIN y que El Comercio hoy publica.

Así a la 1:23 pm de aquel martes, se ve llegar a Ríos al restaurante Don Fernando, en Jesús María, a bordo de la camioneta Mitsubishi; a Mendoza en su Mercedes Benz de placa C6M189; y a Chirinos en un Toyota Yaris de placa ABE-214. Éste se retira a las 3:29pm del lugar, mientras que Ríos y Mendoza lo hicieron casi 5 horas después.

La cita fue organizada por el hoy detenido ex presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos Montalvo, en un restaurante en Miraflores, y fue solventada por el propio Canahualpa, según el análisis de inteligencia realizado por DIVAC y DIGIMIN.

Este Diario se comunicó con Juan Servigón, abogado de Ríos, quien señaló que le pidió a la fiscalía todos los audios y videos referidos a su defendido. Aseguró que colaborarán con la investigación.

Además, El Comercio buscó el descargo de Juan Canahualpa en su domicilio, ubicado en el distrito de Comas, pero no obtuvo respuesta.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) inició proceso de nulidad del nombramiento del fiscal Canahualpa, pero, hasta el momento, sigue despachando, según fuentes de la institución.