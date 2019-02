“La Bancada Liberal compite con PpK para tratar de ser más oficialista”

El congresista Gilbert Violeta afirmó que tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la presidencia de Peruanos por el Kambio, este partido entrará en una etapa de “refundación”. Agregó que no solo cambiará de nombre y logo, sino que se modificarán el estatuto y la estructura organizacional. Agregó que no son aún un grupo opositor al gobierno.

— ¿La renuncia del ex presidente Kuczynski a Peruanos por el Kambio marca un punto de quiebre en su partido? ¿De qué tipo?

Creo que marca el desarrollo de una nueva etapa, aunque en realidad Pedro Pablo Kuczynski ya no venía ejerciendo la presidencia del partido desde abril del 2016. Sin embargo, el hecho de tener una renuncia permanente al cargo de presidente nos deja a quienes seguimos en el partido en la necesidad de enfrentar un nuevo reto. Un reto de liderazgo, organización y refundación partidaria. ¿Y por qué digo refundación? Porque el partido tendrá que tomar decisiones sobre el cambio de nombre, de símbolo, de una nueva estructura partidaria y de la revisión del ideario y estatuto. No solo es una cosita, no es un arreglo de maquillaje, del símbolo y punto.

— PPK, en su carta de renuncia, acusa que hubo “un complot” para retirarlo de la Presidencia. ¿No cree que esta afirmación afecte al gobierno de Martín Vizcarra?

Bueno, Pedro Pablo Kuczynski será la persona que explique mejor los términos de su aseveración, es efectivamente una afirmación fuerte, todos nos quedamos un poco sorprendidos, pero la respetamos porque es su apreciación personal.

— ¿Peruanos por el Kambio es ya un partido de oposición al gobierno?

No, no lo es. De hecho, nosotros tendremos en nuestra asamblea nacional que analizar la coyuntura para hacer un balance sobre los avances del gobierno en estos dos años y medio, tanto en la etapa de PPK y de Vizcarra. Seremos autocríticos y sabremos reconocer lo que se ha logrado avanzar y también asumiremos lo que no se ha hecho.

— ¿Es la Bancada Liberal la nueva bancada oficialista, como lo afirmó el parlamentario Sheput?

La Bancada Liberal hace los méritos y compite con Peruanos por el Kambio para tratar de ser más oficialista y tratar de ganarse la posición. Pero si pueden existir 10 bancadas oficialistas o pro gobierno, bienvenido. Nosotros sabremos marcar nuestra posición bajo nuestro estilo. La Bancada Liberal quiere hacer su trabajo a su manera, bueno es derecho de ellos. Particularmente, no me adscribo a muchas de las cosas que se dicen o se hacen en la Bancada Liberal.

— ¿Ha llegado el momento de que el gobierno entable una ronda de diálogo, a fin de definir una agenda en común?

El presidente Vizcarra prometió hacer una ronda de diálogo con todas las organizaciones políticas, precisamente para hacer una agenda. Luego en el Parlamento se aprobó una comisión multipartidaria para definir una agenda política parlamentaria, pero ni una cosa ni la otra se terminó de implementar. ¿Por qué no somos capaces de generar diálogo, construir consensos y hacer una cosa tan básica como una agenda política para el país? Es increíble, pero eso es porque nos está faltando diálogo político en todos los frentes.

— De acuerdo a la última encuesta de Ipsos, el presidente Vizcarra tiene un respaldo del 63%, pero su gobierno solo es aprobado por el 35%. ¿A qué se debe esta diferencia?

En que la población ha sabido reconocer las decisiones de liderazgo del presidente Vizcarra. Por ejemplo, para enfrentar las reformas constitucionales, pero la población ve que todavía hay metas de gestión que no están marcando la misma dinámica. Entonces, termina reconociendo más la labor del presidente Vizcarra que la de los ministros.

Lee la entrevista completa al congresista Violeta mañana en El Comercio.