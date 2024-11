El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuestionó que el coronel de la Policía Nacional (PNP) Harvey Colchado recurra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar un eventual pase al retiro argumentando “acoso” desde el Poder Ejecutivo.

En entrevista con RPP, indicó que Colchado tiene toda la libertad de acudir a las instancias que crea conveniente, pero que antes de acudir al organismo supranacional debía agotar la vía administrativa interna.

“El señor tiene toda la libertad de acudir a todos los medios que considere pertinente. Sin embargo, particularmente considero que el abogado no está bien informado porque uno de los requisitos para acudir a la Corte Interamericana (sic) es el agotamiento de la vía previa y el Tribunal Constitucional, en un precedente vinculante, que es el 002 de hace dos años, ha establecido que la vía previa es un proceso contencioso administrativo”, expresó.

Recordó que todos los oficiales de la PNP con más de cuatro años en el grado, de acuerdo al artículo 88 del Decreto Legislativo 1149, pueden ser sometidos a un proceso de renovación de cuadros.

Asimismo, Santiváñez indicó que esa medida tiene un precedente vinculante, que es la sentencia 090 del 2004 del Tribunal Constitucional (TC) y el informe número 56 de la Defensoría del Pueblo.

“El coronel Colchado tiene 10 años de servicio, no digo que vaya a ser invitado (al retiro), a lo que me refiero es que es un oficial que puede ser sometido a un proceso de renovación de cuadros que lo elige y lo selecciona el comando de la PNP por mandato constitucional del artículo 168. No es disposición del ministro, es absolutamente autónomo a través de una junta de calificación”, manifestó.

El titular del Mininter también cuestionó que Harvey Colchado pretenda permanecer en la institución, pese a que no ha logrado el ascenso al grado de general PNP en diez años, cuando en las Fuerzas Armadas el tiempo máximo es de seis años.

“El artículo 88 de la ley es claro (sobre) cuáles son los requisitos. Entonces yo preguntaría, yéndonos al tema sin nombres y sin apellidos: ¿cuál sería la corona de un oficial que tiene más de 10 años de servicio, que viene presentándose en un proceso de ascenso en diversos gobiernos, que no asciende al grado de general, para poder mantenerse en la institución? ¿Cuál es su interés de mantenerse en la institución?”, remarcó.

“No digo que sea Harvey Colchado, sino que cualquier otro oficial que tiene más de 10 años, en las Fuerzas Armadas cumples seis años y no asciendes, te vas y con honor, ni siquiera necesitas ser invitado porque son los propios oficiales quienes piden su retiro”, sentenció.

El caso

Como se recuerda, el coronel PNP Harvey Colchado pidió medidas cautelares a la CIDH para no ser dado de baja de su institución por el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte.

Según confirmaron fuentes de El Comercio, el exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) solicitó a la comisión que adopte las “medidas adecuadas” para proteger eficazmente su vida y la de otros 800 policías de quienes dijo, sufren “acoso” desde el propio Poder Ejecutivo.

En un escrito enviado a la CIDH aseguró que todos ellos viven bajo “amenaza permanente e inminente” de ser dados de baja de la PNP “en venganza” por haber participado en investigaciones fiscales de la “alta corrupción en el poder”.