El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ofreció una conferencia de prensa en Cusco luego de haber sido dado de alta de una clínica, donde fue atendido por un cuadro de mal de altura.

Durante la conferencia, Santiváñez enfrentó un momento de tensión cuando un periodista local le consultó sobre las críticas que lo califican de “incapaz” para gestionar la seguridad ciudadana en el país.

En respuesta, el ministro fue contundente y cuestionó al periodista: “¿Usted ha venido a entrevistarme o a calificarme?”. Su comentario generó murmullos entre los demás presentes.

Santiváñez aclaró que no se deja influir por comentarios en redes sociales ni por encuestas de popularidad, sino que se enfoca en el trabajo y los resultados de la Policía Nacional (PNP).

“No respondo a calificativos, respondo con mi trabajo, respondo con los resultados, respondo con el trabajo que estamos haciendo en la ciudad de Lima”, afirmó. También mencionó la reunión que mantuvo con 14 alcaldes de municipios declarados en emergencia en Lima como parte de sus esfuerzos.

El ministro finalizó subrayando que su enfoque se centra en alcanzar objetivos medibles, sin dejarse llevar por las opiniones que circulan en redes sociales.

“Yo no me guío por los comentarios de las redes sociales, no me guío tampoco por las mediciones de popularidad. Yo me guío en base al trabajo objetivo que estamos haciendo”, enfatizó.

Colapso de la Morgue Central de Lima

Por otro lado, Santiváñez aclaró que el colapso de la Morgue Central de Lima no es responsabilidad de su sector, sino del Ministerio Público. Afirmó que el aumento de fallecimientos no se debe solo a la delincuencia, sino a otros factores como atropellos, suicidios y enfermedades.

También destacó que la morgue ha tenido problemas desde la época del COVID-19 y que su estado no puede usarse como un indicador del descenso de la delincuencia.