Jánet Sánchez: Nuevo Peru busca desestabilizar a la Comisión de Ética

Jánet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, manifestó que la bancada Nuevo Perú está buscando desestabilizar a ese grupo de trabajo con su decisión de suspender la participación de su representante Edgar Ochoa en este.

Ayer se conoció que Ochoa, representante de Nuevo Perú en la Comisión de Ética, anunció la suspensión de su participación en esta porque, según él y su bancada, en ese grupo de trabajo "no se ha cumplido el acuerdo de la Junta de Portavoces de iniciar el proceso de reestructuración".

Sánchez pidió a Ochoa y a su bancada más responsablidad. "No sé qué buscan con esta renuncia. Solo hubo dos sesiones en la comisión, una de instalación y otra en la que se han retomado los casos pendientes, y Ochoa se ha ido antes de la tercera sesión", dijo.

Sánchez negó que no haya interés de reestructurar la Comisión de Ética. "A mí me eligieron presidenta de la comisión por un acuerdo de los portavoces y eso es parte de la reestructuración, pues se quería que Fuerza Popular ya no tuviera la presidencia", manifestó.

La parlamentaria de Peruanos por el Kambio agregó que ahora se está trabajando en la modificación del reglamento de la comisión. "Eso es necesario para garantizar el tema de la reestructuración. Hemos pedido sugerencias y aportes para modificar el reglamento, pero Nuevo Perú no ha respondido", recalca Sánchez.

"Hay que aportar, no hay que desestabilizar una comisión tan importante como Ética. Ahora que hay un gran descrédito, nos ponemos a desestabilizar a nosotros mismos, eso no se debe permitir", expresó la legisladora representante del Callao.

Sánchez indicó que en la comisión no se blindará a nadie y que se va actuar diferente a como lo manejaba Fuerza Popular. "Pero, cómo vamos a poder hacer los cambios si a la primera el congresista Ochoa se va, eso me parece irresponsable", acotó.

Ochoa ha expresado que a la comisión se le encargó una reestructuración, pero sin embargo esta ha continuado con su agenda como si nada hubiera ocurrido y que, por esa razón, su bancada ha emitido un comunicado señalando su retiro de ese grupo de trabajo.

Sánchez informó que en la última sesión del 4 de junio se aprobó acumular las denuncias de Ponce sobre sus estudios con otros dos casos: el relacionado al proyecto Chinecas y enriquecimiento ilícito. Añadió que también se aceptó tramitar la denuncia de Héctor Becerril contra María Elena Foronda.

Janet Sánchez aseguró que la comisión continuará trabajando y que la reestructuración se efectuará de todas maneras. "Eso no se puede hacer tan rápido, hay que respetar los procesos", dijo.