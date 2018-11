El congresista Javier Velásquez Quesquén (Partido Aprista) sostuvo que no podía asegurar nada sobre la versión de que el ex mandatario Alan García habría intentado pedir asilo a Costar Rica ante la posibilidad de que Uruguay se lo deniegue.

Según informó hoy El Comercio, de acuerdo a una fuente muy confiable, un emisario de García se acercó a la Embajada de Costa Rica para ver la posibilidad de un asilo en ese país.

"No estoy en condiciones de confirmar ni desvirtuar eso lo que dicen", manifestó el parlamentario aprista a El Comercio. "Yo no sé nada en verdad, no tengo ningún contacto con presidente García desde que ingresó a la embajada [de Uruguay]", agregó.

No obstante,dijo que "para mí es una especulación [la solicitud a Costa Rica], no hay hechos que lo corroboren. No me consta lo que ustedes dicen".

Reiteró que no tiene ningún contacto con Alan García. "No lo he visitado, porque siendo yo funcionario publico no puedo interferir en una decisión que va a tomar el pueblo uruguayo. Por eso me he reservado la posibilidad de ir a saludarlo", acotó.

-Cuenta de Twitter-

En tanto, Alan García informó que en adelante su defensa legal estará a cargo de su cuenta de Twitter.