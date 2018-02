Roque Benavides confirma la participación de la Confiep en la sesión del Consejo Nacional del Trabajo del próximo martes, convocada para evaluar la remuneración mínima vital a pedido del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

— ¿Cómo toma el interés del presidente en que se revise el sueldo mínimo?

La posición nuestra siempre ha sido que en el Perú el problema es la informalidad. El 72% de los trabajadores son informales. El tema es solucionar este problema. Además, un reajuste de la remuneración mínima afecta a los empleados formales; es decir, solo al 28%.

— ¿Qué hacer frente a esto?

El objetivo debería ser atraer e incentivar para que haya mucho más empleo formal, y no necesariamente el tema de la remuneración mínima. Y eso tiene que venir acompañado con productividad. Los trabajadores tienen que tener mayor productividad para que el Perú sea más competitivo. Tendrá que evaluarse técnicamente, no políticamente.

— ¿Qué otros requisitos se deben cumplir para que se justifique un aumento en esta coyuntura?

No veo que se justifique en este momento. Deberíamos hacer todo el esfuerzo para formalizar la economía y los puestos de trabajo. Ese debería ser el objetivo. El Perú es probablemente el país más informal de América Latina y ese es el principal problema que [debemos] enfrentar. Y eso tiene un impacto sobre la remuneración de los trabajadores.

— ¿Este gobierno hace los esfuerzos necesarios para combatir la informalidad y mejorar la productividad?

Se están haciendo esfuerzos; sin embargo, el ruido político influye en todo lo que se pueda hacer. Hay que coordinar mucho mejor entre el Ejecutivo y el Legislativo para que se pueda sacar medidas que tengan un impacto sobre el trabajo en el Perú.

— ¿Y la informalidad es solo responsabilidad del gobierno o esta es compartida con los empresarios?

Hay una responsabilidad compartida como en todo, pero esto no es solo de este gobierno. Nuestra informalidad es demasiado alta. La informalidad, el centralismo y la corrupción son los tres males endémicos en el país.

— ¿Cree que el anuncio del presidente obedece a su baja popularidad y a los cuestionamientos por el Caso Odebrecht?

No, yo no puedo especular en ese sentido. No creo que se trate de su baja popularidad, sería irresponsable comentar sobre eso. Lo que hay es un nuevo ministro de Trabajo, queremos potenciar el Consejo Nacional del Trabajo, continuemos este tema con argumentos técnicos.

— Tenemos entendido que hace nueve meses que no se reúne el Consejo Nacional del Trabajo. ¿Es así?

No es así. Ha habido reuniones del consejo a las que no han asistido los gremios de trabajadores radicales [CGTP y CUT]. Nos hemos reunido y, al no asistir estos gremios, no han dado quórum, lo cual denota una irresponsabilidad. Esperemos que vayan a la reunión [del martes].

— ¿El debate por el Decreto de Urgencia 003 no permitiría implementar un ajuste del sueldo mínimo?

No. Creo que son cosas radicalmente distintas, no mezclemos cosas porque eso confunde a la opinión pública. El 003 debe salir porque también tiene un impacto sobre los puestos de trabajo formales. Si queremos tener más puestos de trabajo formales, solucionemos el tema del 003 y enfrentemos esta realidad.

