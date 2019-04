Alva Castro, el aprista que intermedió aportes para la campaña de Alan García

Durante su último interrogatorio ante fiscales peruanos, el ex representante de Odebrecht en nuestro país, Jorge Barata, ratificó que la firma brasileña aportó US$200.000 a la campaña de ex presidente Alan García en el 2006. Además indicó que el ex ministro y ex congresista aprista Luis Alva Castro fue quien recibió dicho dinero tras identificarse ante él como “un intermediario” del fallecido García Pérez.

Conocido con nombre código ‘Laque’ en el Sector de Operaciones Estructuradas (Caja 2) y como "Lac" en el Partido Aprista, Alva Castro fue perdiendo peso en el ámbito político en los últimos años. Su última participación electoral fue en el 2011 donde perdió ante un 'compañero' mucho más joven y de menor trayectoria política: Elías Rodríguez Zavaleta.

Pocos ahora recuerdan que en los 90, Alva Castro pugnó contra Alan García por el liderazgo del Partido Aprista.

-De ministro a candidato-

Luis Alva Castro siempre se presentó como discípulo del líder histórico del Apra, Víctor Raúl Haya de la Torre. Una memoria que intentó mantener vivo con la creación de un instituto que lleva el nombre del máximo líder aprista. Bajo el nombre de ese instituto, 'Lac' ha publicado los libros "Haya será", "Haya de la Torre, el señor asilo" y "El Aprismo es un acierto y una profecía, cartas de Víctor Raúl Haya de la Torre a Felipe Cossío".

En sus inicios, Alva Castro buscó disputar el espacio de liderazgo con Alan García, pero este le llevó siempre la delantera. García llegó primero a la secretaría general del Apra (1982-1985) y consiguió llevar al partido a la presidencia de la República (1985-1990).

Ya con García en el poder, Alva Castro tuvo los cargos más importantes en el gobierno: fue segundo vicepresidente, presidente del Consejo de Ministros y también ministro de Economía. A la par era miembro de la Cámara de Diputados del Parlamento (1980-1990) y al finalizar el periodo presidencial consiguió ser secretario general de Apra (1989-1992).

Durante el segundo gobierno de Alan García ( 2006-2011 ), el dirigente aprista Luis Alva Castro fue ministro del Interior y también presidente del Congreso de la República. (Foto: Archivo El Comercio)

Alva Castro abandonó la cartera de Economía y la presidencia del Consejo de Ministros en 1987, para convertirse en presidente de la Cámara de Diputados.

Esto, según diversas fuentes apristas, fue interpretado por el entonces presidente Alan García como una negativa de Alva Castro para asumir el pasivo de la crisis producida por su política económica.

De alguna manera, 'Lac' salió airoso y empezó a armar su candidatura presidencial. Quería ser el sucesor de Alan García, tanto en la secretaría general del partido como en la presidencia de la República.

Alva Castro quedó en tercer lugar (con 22.5%) en la campaña de 1990, donde a García le entusiasmó más el apoyo a Alberto Fujimori, el candidato finalmente ganador.

-De candidato a congresista-

La derrota en la campaña presidencial del 90 le costó caro al interior del partido. Así, 'Lac' tuvo que esperar diez años para volver a postular a un cargo público con el logo del Partido Aprista.

Fue electo en el 2000 y reelecto en dos periodos consecutivos: 2001 y 2006. Con la caída del régimen fujimorista en el 2000, empezaron las investigaciones contra funcionarios, entre los que se encontró la ex esposa de Alva Castro. Julisa Elisa Parodi fue investigada por su labor como asistente de Vicente Silva Checa y los vínculos con Vladimiro Montesinos.​

En el Congreso, 'Lac' era uno de los tantos congresistas que no tenían problemas con votar a favor de Odebrecht. En enero del 2006, la administración de Alejandro Toledo promulgó la Ley 28670, aprobada por el congreso y por la cual se declaró que no eran aplicables ni exigibles los impedimentos que hasta entonces regían para las empresas postoras -entre ellas, Odebrecht- que deseaban participar en la licitación de la carretera Interoceánica.

Varios miembros apristas, entre ellos Alva Castro- votaron a favor de dicha norma.

Tras la aprobación de esta norma vendría el fin del gobierno de Toledo y la campaña presidencial del 2006, donde Alan García alcanzó el poder por segunda vez. Y donde, según Barata, Luis Alva Castro se presentó como "intermediario" y recibió US$ 200 mil para la campaña del Partido Aprista. En los registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Luis Alva Castro figura como el principal financista de la campaña de García en el 2006.

Los aportes de Luis Alva Castro en la campaña del 2006, según Fondos de Papel, la plataforma de Ojo-Publico.com. archivo

Ya en su gestión parlamentaria, 'Lac' continuó con sus votaciones y acciones que favorecieron a Odebrecht.

En el 2008, 'Lac' votó a favor de la ley de declarar de interés nacional el pago de sobrecostos a las empresas brasileñas. Mientras que en el 2010, el Consejo Directivo del Congreso, presidido por Alva Castro, decidió “pasar al archivo los informes en mayoría y en minoría” de la comisión investigadora del gobierno de Toledo que encontró presuntas irregularidades en la Interoceánica.

Sumado a esto, el año pasado se reveló el perfil de Linkedin -portal laboral- de una de las hijas de Alva Castro, donde consignaba que había trabajado para Odebrecht entre el 2006 y 2012.

Registro de la votación a favor del proyecto de ley que declaró de interés público la culminación de las obras de la IIRSA Sur. archivo

En dicho periodo, además de congresista, Alva Castro fue nombrado como ministro del Interior del segundo gobierno de Alan García. Duró apenas un año en el cargo. Y su último intento por un cargo público fue la frustrada reelección del 2011.

Según el testimonio del congresista Víctor Andrés Garcia Belaunde, la relación Alva Castro-Odebrecht es de larga data. "Yo soy vecino de la embajada de Brasil, he visto en el primer gobierno entrar y salir a (Luis) Alva Castro como si fuera su casa y luego, promovió Chavimochic porque es de Trujillo. (...)", comentó el legislador a la prensa.

Alva Castro ha negado, en un comunicado público, lo dicho para Barata, además de someterse a las investigaciones. Desde entonces, no se ha sabido nada más sobre el ex ministro y ex congresista aprista.

-El misterio 'Lac'-

Los últimos años de Alva Castro son ciertamente un misterio. No registra empresas ni bienes inscritos a sus nombres. En registros públicos, su nombre solo figura en asociaciones.

Además del ya mencionado Instituto Haya de la Torre, aparece en el 2002 como vicepresidente de la Escuela de Gestión Municipal, Asesoría y Servicios (Esgemunas). En dicha escuela, Alan García figura como presidente y su secretario Ricardo Pinedo como vocal de Prensa y Propaganda. En Trujillo, Alva Castro también aparece como presidente de una Asociación Civil Ruta Moche.

Diversas fuentes del Partido Aprista señalan que había perdido protagonismo al interior del partido, incluso dentro de sus allegados trujillanos. "Se la pasaba en cenas contando sus historias. Hasta el 2006 tuvo su grupo pero después se apagó por completo, con el tiempo se fue desintegrando su equipo", refirió una de las fuentes.

La última vez que se le vio en público al economista de 77 años fue en los exteriores de la Embajada de Uruguay donde fue agredido cuando llegó para visitar al hoy fallecido Alan García.