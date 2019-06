Luis Castañeda: Ex alcalde no acudió a interrogatorio fiscal por Caso OAS

El fiscal Carlos Puma, del equipo especial Lava Jato, esperaba interrogar esta mañana al ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña OAS. Sin embargo, la ex autoridad municipal y líder de Solidaridad Nacional no acudió a la citación, argumentando motivos de salud.

Fuentes de El Comercio señalaron que la defensa de Castañeda presentó, a primera hora, un escrito pidiendo que reprogramen la diligencia. Además, incluyó un certificado médico que reseña faringitis.

El ex alcalde de Lima, Luis Castañeda, no acudirá hoy a la Fiscalía por caso #Lavajato. A través de un escrito sostuvo que está mal de la garganta y no puede hablar.

Anexó un certificado médico que acredita faringitis y pidió reprogramación de su citación.



Vía @Politica_ECpe — Karem Barboza (@karembq) 24 de junio de 2019

El ex burgomaestre fue citado en calidad de investigado para responder principalmente por su participación en los proyectos Línea Amarilla y el by-pass de 28 de julio, los cuales tuvieron como concesionaria a OAS.

La diligencia se iba a realizar en la sede de la Fiscalía de Lavado de Activos en el Centro de Lima como parte de la investigación preliminar que se le sigue a Luis Castañeda Lossio.

Además, debido a que la fiscalía decidió acumular los casos en los que el ex alcalde está implicado, según 'Perú21', el ex alcalde también deberá responder por las conversaciones entre Giselle Zegarra, ex gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima durante su gestión, y Leo Pinheiro, ex presidente de OAS.

En octubre del 2016, se difundieron chats de Whatsapp en los que Zegarra le pide a Pinheiro no firmar el contrato Río Verde con la gestión de Susana Villarán a pedido de “Lucho”. Además, coordina una eventual reunión con Castañeda Lossio.

-Aporte de campaña-

Otro de los puntos que el ex burgomaestre deberá declarar es sobre los US$100 mil que Leo Pinheiro confesó haber entregado para su campaña electoral a la alcaldía de Lima en el 2014.

En su declaración del 26 de abril ante los fiscales peruanos, el ex presidente de OAS reveló que el líder de Solidaridad Nacional le pidió que coordinara la entrega del dinero con Martín Bustamante, ex presidente de Emape y quien habría sido su hombre de confianza.