El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó hoy que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, no está impedido de ingresar al Perú, pero reiteró que no está invitado a la Cumbre de las Américas, que se realizará en Lima el viernes y sábado próximo. Minimizó los rumores que señalan que el chavista llegaría en el avión de otro jefe de Estado.

“Cualquier ciudadano venezolano puede ingresar al país […] En el caso específico del presidente de Venezuela, él no ha sido invitado para participar de esta cumbre. Entonces, no se trata de cómo ingresaría al país, no es que ingresaría en otro avión con otro presidente, él [Maduro] podría sencillamente ingresar por la frontera sin ningún problema. Lo que está claro es el mensaje que ha dado el país: el señor Maduro no está invitado”, manifestó.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, Martín Vizcarra recordó que Maduro en los últimos días ha señalado que evaluará si viene o no a Lima, tras considerar como “una pérdida de tiempo” la Cumbre de las Américas.

El jefe de Estado también indicó que en “un mundo civilizado y donde se respetan las buenas costumbres”, el mandatario de Venezuela debe entender que no es bienvenido.

“Para que la cumbre sea exitosa hay tantos temas a los que dedicarle tiempo que este tema que para nosotros, los organizadores, ya está superado”, subrayó.

En otro momento, el presidente Martín Vizcarra indicó que el Perú es optimista en creer que al término de la Cumbre de las Américas se puede llegar a un acuerdo en consenso y a la firma de un compromiso, a pesar de que en las dos anteriores ediciones en Panamá y Colombia este objetivo no se cumplió.

“Cada tres años se realiza la cumbre, la anterior fue en Panamá en el 2015 y la anterior a esta en el 2012 en Colombia y no hubo declaración consensuada. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que en esta oportunidad se dé, no es fácil”, expresó.

“Tenemos siempre el optimismo de que va a primar el objetivo grande que es la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción”, remarcó.

Martín Vizcarra indicó que el su gobierno cumplirá los compromisos en los que aterrice la cumbre.

Por su lado, el canciller Néstor Popolizio detalló que uno de los acuerdos a los que el Perú quiere llegar con el resto de países de la región es el de acelerar los procesos de extradición.