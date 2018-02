La jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, le respondió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que este afirmara esta mañana que estará en la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima el próximo 13 y 14 de abril, "llueve, truene o relampaguee" para, agregó, decir "la verdad" del país.

Desde Chiclayo, recordó que la presencia de Maduro, según se acordó en el Grupo de Lima, ya no es bienvenida, e incluso se decidió retirar la invitación que se le envió para participar en la cumbre venidera.

“No puede entrar ni al cielo peruano, él no puede entrar (al Perú) porque no está siendo bienvenido […] El Gobierno está retirándole la invitación a la cumbre. Él ya no es bienvenido al Perú […]. Tiene que entender que en el Perú no lo queremos recibir”, subrayó.

Mercedes Aráoz criticó que el presidente venezolano haya roto el diálogo entre su gobierno y la oposición, y haya decidido adelantar las elecciones presidenciales en su país para abril próximo, lo que -en opinión de la Premier- es ajeno a toda práctica democrática.

“Él [Nicolás Maduro] ha faltado a todas las reglas de juego de ese diálogo que ya se ha roto hace dos semanas cuando comenzó a anunciar estas elecciones. Esto ha llegado al límite cuando anunció el adelanto de las elecciones para abril”, manifestó en diálogo con RPP.

Según la alta funcionaria del Poder Ejecutivo, disponer que Nicolás Maduro no sea bienvenido al Perú es una postura respaldada por muchos partidos democráticos del país y por la propia población peruana que -dijo- rechaza todo acto autoritario.

Desde el Congreso, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Luz Salgado, también rechazó la presencia del mandatario venezolano en Lima.

“Si el señor Nicolás Maduro insiste [en asistir a la cumbre] va a tener que responder a muchas preguntas no solamente de los peruanos, sino de los ciudadanos venezolanos [en nuestro país], que pasan los 100 mil y que han huido del hambre y del atentado contra sus derechos humanos fundamentales”, manifestó.

El aumento en evaluación

De otro lado, Mercedes Aráoz indicó que en los próximos días el Consejo Nacional del Trabajo se reunirá para analizar un posible aumento de la remuneración mínima vital, como lo dispuso en la víspera el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“Hay que ver a qué puerto llega esta conversación y después el presidente tomará la decisión respectiva”, refirió.

Al ser consultada sobre la declaración que brindará el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata a la fiscalía peruana, la primera ministra dijo que el interés del gobierno “es que se sepa la verdad.

Mercedes Aráoz dio estas declaraciones durante una visita de trabajo en Chiclayo, una de las ciudades que hace un año sufrió huaicos e inundaciones por El Niño costero.

Al inspeccionar y entregar en esa localidad algunas obras relacionadas con la Reconstrucción con Cambios, la jefa del Gabinete destacó el trabajo en equipo que realizan los gobiernos locales, regionales y el Gobierno central para mejorar la calidad de vida de la población afectada.