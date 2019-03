Miguel Torres sobre Rosa Bartra: "Quizá no hubiera utilizado ese adjetivo"

El congresista Miguel Torres (Fuerza Popular) consideró que él no hubiera utilizado las mismas palabras que usó su colega de bancada, Rosa Bartra, al referirse al presidente Martín Vizcarra como alguien que busca cubrir su "inacción y su ineptitud".

"Tenemos nuestro propio estilo. Algunos no coincidimos, o estamos más cómodos con algún estilo que otro, pero es parte de la democracia dentro de un partido", comentó Torres a Canal N.

"Quizá no hubiera utilizado ese adjetivo (inepto). Sin embargo, creo que la congresista Bartra está en todo su derecho de poder trasmitir de esa manera su inconformidad y frustración respecto a una serie de temas que seguramente la población también está preguntándose", añadió.

Miguel Torres comentó que, en su opinión, Rosa Bartra no insultó al presidente Martín Vizcarra. "No considero que sea un insulto. Puede ser un adjetivo subido de tono que corresponde a modos y estilos de cada una de las personas. Creo que esto también hay que respetarlo", concluyó.

A su turno, Cecilia Chacón, también de Fuerza Popular, minimizó los cuestionamientos de otros miembros de su bancada hacia las palabras que usó Rosa Bartra.

"Hay momentos complicados todo el tiempo en la política y cada uno puede manifestar su pensamiento. No creo que haya habido una falta de respeto (pero) no me voy a convertir en intérprete de mis colegas", señaló.