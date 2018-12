La congresista no agrupada Paloma Noceda denunció este sábado tocamientos indebidos por parte de un colega de Fuerza Popular, en el marco del debate de una suspensión por 120 días al también parlamentario de esa bancada, Moisés Mamani.

"Yo quiero contar una experiencia personal. El primer día que vine al Congreso, en la primera sesión, luego del Ponche de los Libertadores, me detuve a saludar a dos congresistas, uno de ellos me dice 'qué bueno que haya gente como usted acá para que nos alegre el panorama'", sostuvo durante su intervención.

"Otro segundo caso, un día estoy en una reunión con colegas y yo estaba sentada dando la espalda y viene ese colega, seguramente he estado con el cabello sujetado y me hace una suerte de masaje asqueroso en el cuello. No está acá el colega, hace un rato estaba", señaló.

La legisladora aseveró que este hecho le generó "asco" y que lo denunció en su momento a quien ocupaba la vocería de su ex bancada.

Noceda, como se recuerda, renunció a Fuerza Popular tras la juramentación de Daniel Salaverry como presidente del Congreso.

"Ese masaje asqueroso hasta el día de hoy lo tengo en la mente cada vez que lo recuerdo, porque me generó repulsa, me generó asco, vómito; y eso es cosa del día a día, presidente, porque acá las asesoras la pasan mal, las asistentes la pasan mal, porque siempre aprovechan cuando una mujer da la espalda, allí se hace el barrido con la mirada de abajo para arriba", manifestó.

Posteriormente, la secretaria general de Fuerza Popular, Luz Salgado, tomó la palabra y lamentó lo sucedido con Paloma Noceda. Sin embargo, consideró que las mujeres "deben saberse defender".

"Nosotros tenemos que saber también que cuando estamos en política tenemos que aprender a conocer a nuestros compañeros y aquel que se quiere sobre pasar: '¡Un momentito, tú conmigo no te sobrepasas!'; pero hay que sabernos defender también, siempre a las mujeres, pero lo que no voy a hacer es negarle el legítimo derecho", indicó.

Declaraciones de Luz Salgado sobre el incidente vivido por Paloma Noceda. (Foto y Video: Congreso)



Estas declaraciones fueron respondidas por Paloma Noceda, quien cuestionó lo dicho por Salgado y precisó que las personas reaccionan "de distintas maneras".

"Me parece [...] deleznable que haya gente que trate de protegerlos. Justificando, diciendo que hay que aprender a defenderse y una serie de cosas. ¿Dónde estamos? Las personas podemos reaccionar de distintas maneras", declaró.

"Cuando una no se espera una situación una persona también se puede quedar congelada, ¿qué está pasando acá? Creo que eso es lo que pasó con la aeromoza y eso pasó conmigo en su momento", confesó.