Los presuntos vínculos de PPK y Odebrecht en cinco puntos

Un mes y medio después de que no prosperara la vacancia, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) deberá aclarar de manera detallada ante la Comisión Lava Jato los pagos que la firma brasileña Odebrecht le hizo a su empresa Westfield Capital entre el 2004 y el 2007. El mandatario, según dijo el vocero oficialista Gilbert Violeta, recibiría al grupo investigador entre el 10 y el 17 de febrero.

A continuación repasamos los hechos que vinculan al jefe de Estado con la constructora brasileña:

1. La declaración de Marcelo Odebrecht

El 9 de noviembre del año pasado, Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora brasileña que lleva su apellido, rindió ante un equipo de fiscales peruanos su segunda declaración, en marco de la investigación sobre los supuestos aportes que su empresa realizó a Fuerza Popular y otros partidos en las últimas campañas electorales.

Odebrecht, según informó la Unidad de Investigación de El Comercio, dijo que PPK fue contratado por la constructora como “consultor económico” y para realizar presentaciones “después de haber sido ministro y antes de haber sido candidato” a la Presidencia de la República en el 2011.

“A veces teníamos reuniones de directorio en varios países, en una de las reuniones de directorio de Odebrecht […] escuché conferencias de él, correcto, y escuché que él había dado esa consultoría económica. Supongo que él no fue a dar una conferencia gratis ni dio una consultoría económica gratis, ¿OK?”, refirió.

Al ser consultado por el fiscal José Domingo Pérez sobre si el ex ministro de Economía gestionó intereses de Odebrecht para el proyecto de la carretera Interoceánica, el empresario respondió que “fue al contrario”, porque Kuczynski “fue la mayor piedra en el zapato que tuvimos”. “PPK en el gobierno de Toledo tuvo una relación extremadamente difícil [con la constructora]”, agregó.

2. Los pagos a Westfield Capital

A mediados de diciembre último, la presidenta de Comisión Lava Jaro, Rosa Bartra, reveló que Odebrecht realizó siete pagos por un total de US$782.207 a Westfield Capital, empresa de Kuczynski por consultorías brindadas entre noviembre del 2004 y diciembre del 2007. Dos de estas asesorías están relacionadas a la carretera Interoceánica norte [la compañía del mandatario recibió US$717.570].

En su defensa, PPK indicó que él no conocía de dichos contratos, porque en el tiempo que fue ministro de Economía y luego jefe del Gabinete le delegó la representación de su empresa al chileno Gerardo Sepúlveda. Aunque sí reconoció que ganó “algo de dinero” por las consultorías que Westfield Capital brindó a Odebrecht.

"Sepúlveda dio un servicio financiero, que le generó ingresos sobre todo a él. Y a Westfield, que era el vehículo, le generó dividendos mucho después. Yo gané algo de dinero", manifestó.

3. El factor Olmos

Según informó el programa de televisión “Cuarto Poder”, Westfield Capital, la empresa de Kuczynski, firmó un contrato con Odebrecht para asesorar el proyecto Olmos, pero fue First Capital, de Sepúlveda, la que prestó los servicios.

De acuerdo al dominical, a Westfield le correspondía una ganancia de US$ 1’025,000 por la colocación de los bonos en el extranjero a cargo del Banco de Crédito. No obstante, este monto no fue consignado en el reporte que Odebrecht envió a la Comisión Lava Jato.

El programa agregó que no está claro si Sepúlveda cobró la comisión que le correspondía Westfield.

4. Las reuniones con Barata en el MEF

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se reunió en cinco oportunidades con el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata entre noviembre del 2004 y junio del 2005, cuando era ministro de Economía y Finanzas del gobierno del hoy prófugo ex mandatario Alejandro Toledo.

De estas visitas, la última registrada fue el 16 de junio del 2005. En esa ocasión, Barata acudió al MEF acompañado por José Graña Miró Quesada, quien era el presidente del directorio de Graña y Montero, y por un tal “Rolando Albea”, de la constructora brasileña Andrade Gutiérrez.

El único directivo con un nombre similar es Ronaldo Albes Pereira, apoderado en el Perú de Andrade Gutiérrez, una de las empresas que ganó la licitación del tramo IV de la carretera Interoceánica.

El 23 de junio del 2005, Proinversión le adjudicó a Odebrecht, Graña y Montero, JJC e ICCGSA los tramos II y III de la carretera Interoceánica, mientras que el consorcio Intersur, integrado por Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, el tramo IV.

5. ¿First Capital es parte de Westfield?

Un informe de “Cuarto Poder” informó que en 1996 un grupo de abogados fundó la empresa Xycom Development Chile S.A., un fondo de inversiones que representó Sepúlveda.

Xycom, de acuerdo a un documento de la calificadora de riesgos estadounidense Standard & Poor’s, era un fondo chileno administrado por Latin American Enterprise Fund (LAEFM).

LAEFM fue el fondo de inversión matriz que constituyó PPK en Miami, Estados Unidos.

En el 2010, Xycom absorbió a First Capital, pero el nombre de First Capital se mantuvo.

Al respecto, el abogado Gonzalo del Río, defensor del presidente Kuczynski, dijo que la empresa Latin American Enterprise Fund (LAEFM) no tuvo relación con las asesorías que First Capital, le brindó a la constructora brasileña Odebrecht en proyectos ejecutados en el Perú.

“Lo relevante es que LAEFM y First Capital no han tenido absolutamente ninguna relación en asesorías financieras que Odebrecht ha comunicado que han sido realizadas por el señor Sepúlveda”, manifestó Del Río.

Bonus Track

El último domingo “Panorama” indicó que el Banco de Crédito del Perú (BCP) remitió a la fiscalía documentos que dan cuenta de 140 movimientos hechos por Kuczynski durante el tiempo en que Westfield Capital brindó asesorías a Odebrecht.

El ex presidente de la Comisión Lava Jato Juan Pari saludó que el BCP haya tomado esta decisión e indicó que otros bancos deben hacer lo mismo.