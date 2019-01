Recomiendan investigar a Pedro Chávarry por dos delitos

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, informó anoche que a su despacho llegó, ayer en la tarde, un informe sobre la vulneración de la oficina lacrada del ex asesor del fiscal supremo Pedro Chávarry, cuando este aún era titular del Ministerio Público.

“En el transcurso de mañana [hoy] estoy evaluando iniciar [una investigación]. [...] El tema del doctor Chávarry compete ser investigado por mi despacho”, dijo en una entrevista en RPP.

Ávalos mencionó que ese informe fue elaborado por “los fiscales a cargo de la investigación”, con referencia a José Domingo Pérez.

El informe recomienda indagar a Chávarry por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios y contra la función jurisdiccional.

También se pide iniciar las acciones correspondientes contra el ex secretario general de la Fiscalía de la Nación Aldo León Patiño; Rosa María Venegas, ex asesora de Chávarry; el gerente de seguridad de la fiscalía, Juan Asmat; y los suboficiales PNP Hugo Robles Chiong, James Rodríguez Zavala y Juan Arias Contreras, miembros de la seguridad del ex jefe del Ministerio Público.

El Comercio difundió ayer imágenes de las cámaras de seguridad de la fiscalía que revelaron que el sábado 5 de este mes Chávarry estuvo en su despacho –del noveno piso del Ministerio Público– mientras Venegas, con la ayuda de los tres integrantes de su seguridad, sustrajo documentos de la oficina de Juan Duarte, ex asesor del fiscal supremo. Estas oficinas están en el área de la Fiscalía de la Nación.

Las imágenes de las cámaras de seguridad además registraron la salida de Chávarry del pasadizo donde está su despacho junto a Venegas y los suboficiales Rodríguez y Arias. Esto sucedió minutos después de la sustracción de los documentos. León también estuvo en ese lugar el sábado.

—El regreso de Chávarry—

En el informe de Pérez se indica que el domingo 6, a las 10 de la mañana, Chávarry y León retornaron al noveno piso del Ministerio Público para “observar” las oficinas lacradas.

El entonces fiscal de la Nación tomó fotografías de las oficinas con su celular. El fiscal Pérez se enteró horas más tarde de que las oficinas habían sido vulneradas.

Asimismo, se señala que desde las primeras diligencias de allanamiento de las oficinas de Duarte, realizadas la noche del viernes 4, Aldo León obstaculizó la labor de los fiscales y policías.

La intervención de León durante la diligencia del viernes 4 generó que ese día se tuviera que lacrar las dos oficinas de Duarte.

Este Diario llamó anoche a León para preguntarle sobre el informe, pero él pidió que lo llamaran más tarde. Luego ya no contestó.