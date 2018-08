Facebook: El #ThaliaChallenge pasa de ser una broma a convertirse en canción

El divertido video de Thalía que nació en Instagram que ahora se conoce como el #ThaliaChallenge, ya tiene su propia melodía en Facebook. El famoso clip en el que la mexicana luce un enterizo palo rosa, fue motivo de memes y bromas que hoy son celebradas por la propia artista.

"Thalía - Me escuchan, me oyen, me sienten? - La Canción. #ThaliaChallenge #Tikitikiti", dice el texto que acompaña al video que productor mexicano de música para medios y espectáculos Chuy Nuñez compartió en su Facebook. Lo mismo hizo en su cuenta de Instagram.

Como se ve en las imágenes de Facebook, el músico mantuvo el video de la cantante mexicana al medio de la toma, mientras que en los extremos lo vemos a él apoyando con dos coros, una guitarra y un bajo la melodía.

Este reto nació en Instagram, desde una de las historias efímeras que la cantante compartió mientras le dedicaba un baile a sus fans, el mismo que fue bautizado como #Tikitikiti. El video trascendió a Facebook y otras redes sociales, donde se hicieron memes al respecto que la misma Thalía comparte en redes sociales. Incluso ahora hay una piñata dedicada al #ThaliaChallenge y ella ha pedido que le hagan una para su cumpleaños (26 de agosto).

Este video ha dado la vuelta al mundo en menos de un día, en sus primeras 17 horas ya tiene más de 4 millones de reproducciones en Facebook. Tiene más de 41.000 reacciones y ha sido compartido por la propia Thalía desde sus Instagram Stories.