Tras el descanso de Semana Santa a inicios de abril, miles de trabajadores peruanos ya consultan el calendario en busca de una nueva oportunidad para desconectarse de la rutina y viajar por el país. Aunque el feriado nacional por el Día del Trabajo está a la vuelta de la esquina, una zona específica del territorio nacional se adelantará a celebrar días libres con un fin de semana extendido de carácter excepcional. Esta medida, oficializada mediante decretos regionales, busca no solo conmemorar una fecha histórica, sino también inyectar dinamismo a la economía local a través del flujo de visitantes a sus principales atractivos naturales. Descubre qué región gozará de este beneficio, quiénes podrán ausentarse de sus puestos y bajo qué condiciones se aplicarán estos días de descanso.

¿CUÁL ES LA REGIÓN QUE TENDRÁ ESTOS DÍAS DE DESCANSO Y POR QUÉ?

La región de Apurímac es el destino beneficiado con esta medida extraordinaria. El motivo central es la celebración del 153° aniversario de su fundación política, una efeméride de gran relevancia local.

Para rendir homenaje a su historia, las autoridades han emitido normativas que extienden el descanso: el lunes 27 de abril ha sido ratificado mediante el Decreto Regional N.° 002-2026, mientras que el martes 28 de abril se mantiene como día cívico no laborable según una ordenanza vigente desde 2010.

Apurímac. | Foto: gob.pe

Las autoridades buscan aprovechar esta coyuntura para promover el turismo interno, incentivando a visitantes a recorrer diversos destinos de la región. Entre los principales atractivos destacan: la laguna de Pucucha, el complejo arqueológico de Saywite, el nevado Ampay, el bosque de Intimpas, y el santuario de la Virgen de Cocharcas. De esta manera, se espera que el movimiento turístico contribuya al desarrollo económico local, según informa Exitosa.

¿QUIÉNES ESTÁN FACULTADOS PARA DEJAR DE TRABAJAR Y CÓMO SE RECUPERARÁN LAS HORAS?

El marco legal de esta disposición establece lineamientos diferenciados según el tipo de contrato y sector:

Empleados del sector público: Son los principales beneficiarios de este feriado largo regional. No obstante, tienen la obligación de devolver el tiempo no laborado durante la semana posterior, siguiendo las pautas de cada institución.

Son los principales beneficiarios de este feriado largo regional. No obstante, tienen la obligación de devolver el tiempo no laborado durante la semana posterior, siguiendo las pautas de cada institución. Trabajadores del sector privado: Para ellos, la aplicación de la medida es opcional y depende estrictamente de una negociación y acuerdo mutuo entre la empresa y su personal.

Apurímac. | Foto: Andina

¿QUÉ OTROS DESCANSOS OFICIALES QUEDAN EN EL PAÍS PARA EL RESTO DEL AÑO?

Si no resides en Apurímac, deberás esperar a los feriados nacionales que rigen para todo el Perú. Los próximos descansos marcados en el calendario oficial de 2026 son:

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad

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