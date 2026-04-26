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¿En qué región del Perú serán días no laborables este 27 y 28 de abril? | Foto: Andina
¿En qué región del Perú serán días no laborables este 27 y 28 de abril? | Foto: Andina
Por Redacción EC

Tras el descanso de Semana Santa a inicios de abril, miles de trabajadores peruanos ya consultan el calendario en busca de una nueva oportunidad para desconectarse de la rutina y viajar por el país. Aunque el feriado nacional por el Día del Trabajo está a la vuelta de la esquina, una zona específica del territorio nacional se adelantará a celebrar días libres con un fin de semana extendido de carácter excepcional. Esta medida, oficializada mediante decretos regionales, busca no solo conmemorar una fecha histórica, sino también inyectar dinamismo a la economía local a través del flujo de visitantes a sus principales atractivos naturales. Descubre qué región gozará de este beneficio, quiénes podrán ausentarse de sus puestos y bajo qué condiciones se aplicarán estos días de descanso.

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