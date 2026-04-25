A pocos días de finalizar abril 2026, el mes no solo incluyó diversas efemérides religiosas, sino también feriados que los peruanos aprovecharon al máximo para viajar a destinos como Paracas y Máncora, así como a ciudades de Cusco, Arequipa, Apurímac, Trujillo y Cajamarca. Es así que, estas fechas festivas, establecidas por la ley, brindan una serie de beneficios laborales a los empleados, lo cual reconoce su gran labor en medio de celebraciones cívicas importantes. En ese contexto, una región del país se verá beneficiada con un feriado largo este 27 y 28 de abril debido a una conmemoración muy significativa. Esta medida determina un descanso para los trabajadores del sector, con el objetivo de promover el turismo en esta parte de la nación. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿EN QUÉ PARTE DEL PERÚ TENDRÁN FERIADOS NO LABORABLES ESTE 27 Y 28 DE ABRIL?

A través del Decreto Regional n.° 002-2026-GORE APURIMAC/GR, se establece como feriado no laborable a la región de Apurímac para este lunes 27 y martes 28 de abril debido a su 153° aniversario de fundación. De esta manera, los trabajadores del sector público se verán beneficiados con este dictamen, ya que serán días de descanso. Sin embargo, según la norma, las horas no trabajadas tendrán que recuperarse en los próximos días. En el caso del sector privado, la medida será opcional y deberá ser coordinada entre el empleador y el trabajador a fin de llegar a un acuerdo.

Asimismo, esto no es todo, ya que también se espera que el sector educación adopte esta medida, por lo que los colegios estatales podrían suspender sus actividades por esos días, teniendo en cuenta que las clases deberán ser recuperadas en un nueva fecha, de acuerdo con las normativas establecidas por el Ministerio de Educación (Minedu). Por lo tanto, los apurimeños podrán aprovechar estas festividades para rendir homenaje a su historia y cultura, llevando a cabo hermosos pasacalles, ferias gastronómicas, danzas típicas, entre otras actividades que los llenan de orgullo.

También es una gran oportunidad para promover el turismo en Apurímac y que tenga un impacto positivo en su economía. Por ello, el gobierno regional organiza una serie de eventos culturales con el objetivo de mostrar a los visitantes su majestuosa cultura. Es importante mencionar que entre los destinos más concurridos se encuentran la Laguna de Pucucha, el Complejo Arqueológico de Saywite, y el Nevado del Ampay, entre otros mágicos lugares.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO FERIADO NACIONAL?

De acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado obligatorio en nuestro país será este viernes 1 de mayo debido a las celebraciones por el Día del Trabajador. De esta manera, tanto los empleados del sector público como del privado podrán gozar de un periodo de descanso prolongado de tres días a nivel nacional, al unirse con el sábado y domingo, lo que permitirá que los peruanos se alejen, una vez más, de la trajinada rutina laboral o académica. Es importante mencionar que esta efeméride conmemora la lucha de los trabajadores por obtener condiciones laborales más justas, y se otorga como jornada de descanso para empleados de diversos ámbitos.