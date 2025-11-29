Mass aprovechó el contexto que estamos viviendo en Perú por la final de la Libertadores y transformó su tienda más cercana al estadio Monumental en la tienda perfecta para los más de 50 mil brasileños que llegaron a ver el partido. Cambió su clásico cartel principal “Mass, los mejores precios cerca de tí” por “Maiss, Os melhores preços perto de você” Pero esto no es todo, también cambió al portugués todos los mensajes dentro de la tienda, invitando a ahorrar a todos esos brasileños que gastaron mucho dinero para venir a ver la final. “A entrada fuoi cara mas aquí você pode economizar” “Bem-vindo ao bairro e à loja com os melhores preços do Peru”
LEE: Consulta dólar BCV hoy, sábado 29 de noviembre: tasa y tipo de cambio del Banco Central de Venezuela
La acción fue un éxito ya que por su zona estratégica puedo llamar la atención de miles de hinchas de Palmeiras y Flamengo que iban camino al estadio, y de los peruanos que también pasaban por ahí, ya que muchos compartieron la noticia en sus redes sociales. Los brasileños aprovecharon esta divertida idea para estar más cerca de su casa y sentirse locales también fuera de la cancha y Mass pudo capitalizar una vez más el ingenio Peruano para subirse a una tendencia y sin ser sponsor de la copa salir ganadores.
TE PUEDE INTERESAR
- Cronograma de pagos del Banco de la Nación 2025: cuándo cobrar los sueldos y pensiones de diciembre
- Temblor hoy en Colombia - 29 de noviembre vía el SGC: mira aquí los reportes de los últimos sismos
- Temblor en México HOY, vía el SSN: hora, epicentro y magnitud - sábado 29 de noviembre
- Superluna de diciembre: cuándo verla y qué energía traerá para tu signo
- MTC exigirá chips en placas de motos: ¿Desde cuándo y cómo te afecta?