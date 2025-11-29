Mass aprovechó la coyuntura futbolera para conectar con el público extranjero sin ser patrocinador oficial del torneo. (Foto: Difusión)
Mass aprovechó la coyuntura futbolera para conectar con el público extranjero sin ser patrocinador oficial del torneo. (Foto: Difusión)
Redacción EC
Redacción EC

Mass aprovechó el contexto que estamos viviendo en Perú por la final de la Libertadores y transformó su tienda más cercana al estadio Monumental en la tienda perfecta para los más de 50 mil brasileños que llegaron a ver el partido. Cambió su clásico cartel principal “Mass, los mejores precios cerca de tí” por “Maiss, Os melhores preços perto de você” Pero esto no es todo, también cambió al portugués todos los mensajes dentro de la tienda, invitando a ahorrar a todos esos brasileños que gastaron mucho dinero para venir a ver la final. “A entrada fuoi cara mas aquí você pode economizar” “Bem-vindo ao bairro e à loja com os melhores preços do Peru”

La acción fue un éxito ya que por su zona estratégica puedo llamar la atención de miles de hinchas de Palmeiras y Flamengo que iban camino al estadio, y de los peruanos que también pasaban por ahí, ya que muchos compartieron la noticia en sus redes sociales. Los brasileños aprovecharon esta divertida idea para estar más cerca de su casa y sentirse locales también fuera de la cancha y Mass pudo capitalizar una vez más el ingenio Peruano para subirse a una tendencia y sin ser sponsor de la copa salir ganadores.

