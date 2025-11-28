El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha dispuesto la implementación obligatoria de placas con tecnología de identificación (chip) en motocicletas y mototaxis. Esta medida de seguridad es una respuesta frontal al incremento de asaltos y delitos donde estos vehículos son protagonistas. El nuevo sistema permitirá a las autoridades rastrear el vehículo y verificar los datos del dueño con rapidez. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGENCIA LA OBLIGATORIEDAD DE LAS NUEVAS PLACAS CON CHIP?

La exigencia de usar estas matrículas con tecnología de identificación comenzará a regir a partir del 17 de diciembre. Sin embargo, la obligación inmediata recae únicamente sobre los ciudadanos que adquieran motocicletas y mototaxis nuevos a partir de esa fecha.

Aquellos conductores que ya tienen sus placas tradicionales vigentes no tendrán que realizar el canje de forma inmediata. La renovación será obligatoria una vez que el MTC haga público un cronograma oficial, lo cual se espera que suceda en las próximas semanas. Dicho documento definirá los plazos exactos y los procedimientos que deberán seguir los propietarios para el reemplazo definitivo, según explica el diario La República.

La norma busca "facilitar la identificación vehicular y reforzar la seguridad ciudadana a nivel nacional". Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

¿CÓMO SERÁ LA NUEVA PLACA Y QUÉ INFORMACIÓN ALMACENARÁ EL CHIP?

La nueva matrícula estará compuesta por dos elementos distintos. En la parte posterior del vehículo se ubicará la placa principal. Esta contará con siete caracteres, un fondo de color blanco y dígitos más grandes para mejorar su lectura visual, con un tamaño máximo de 17 por 20 centímetros.

En el área frontal se colocará una etiqueta holográfica transparente que lleva integrado un chip de identificación por radiofrecuencia (RFID). La función de este microchip es almacenar datos esenciales, como el número de la placa y la serie del motor de la unidad.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO PRINCIPAL DE INCORPORAR ESTA TECNOLOGÍA EN LAS MATRÍCULAS?

El objetivo primordial del MTC es dotar a las fuerzas del orden de una herramienta para la identificación más eficaz y rápida de vehículos y sus dueños durante los controles policiales. El chip actuará como un “escáner” que facilitará la provisión de información al instante.

De esta manera, las autoridades podrán determinar de inmediato si la motocicleta ha sido objeto de robo o si está involucrada en la comisión de un delito, convirtiendo a la trazabilidad y la rápida verificación de datos en un componente fundamental contra la problemática de la inseguridad.

(Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

¿QUÉ CAMBIOS SE APLICAN AL USO OBLIGATORIO DE CHALECOS Y CASCOS?

A través del Decreto Supremo N.° 018-2025-MTC, la modificación normativa no se limita solo a las placas, sino que también establece precisiones sobre la exigencia del uso de chalecos con el número de placa impreso y cascos de seguridad por parte del conductor y su acompañante.

El reglamento aclara que la aplicación de multas por circular sin el chaleco que lleva el número de matrícula solo procederá en aquellos lugares que hayan sido declarados en estado de emergencia por causas de orden interno, y únicamente si la disposición específica de la emergencia así lo demanda.

Este ajuste tiene como fin restringir el cumplimiento obligatorio, que hasta ahora era interpretado de manera general por distintas autoridades locales.

VÍDEO RECOMENDADO: