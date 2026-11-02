Por Redacción EC

Mantener la casa limpia y en buenas condiciones de higiene es fundamental para proteger la salud de quienes viven en ella y reducir el riesgo de contraer enfermedades. Durante las temporadas de temperaturas elevadas, la presencia de moscas, zancudos y otros insectos suele aumentar, pues encuentran condiciones favorables para reproducirse y establecerse en distintos espacios del hogar. Por ello, el verano puede convertirse en una época propicia para la aparición de estas plagas, que no solo resultan molestas, sino que también pueden representar un problema sanitario. Frente a este escenario, existen alternativas sencillas y económicas que puedes poner en práctica sin recurrir necesariamente a productos químicos. Algunos ingredientes que tienes en casa pueden convertirse en aliados para mantener a estos visitantes indeseados lejos de tus ambientes.

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