El hogar es un lugar que por higiene debes mantener lo más limpio posible, y esto a fin de evitar hasta el contagio de enfermedades virales. Al respecto, te contamos que tanto los zancudos como moscas e insectos en general, suelen acondicionarse a los climas cálidos, y en ese sentido, el verano viene a representar la estación ideal para la conformación de plagas que hoy puedes combatir mediante la implementación o práctica de diversos trucos caseros.

ESTOS TRUCOS CASEROS TE PERMITEN AHUYENTAR A LAS MOSCAS SIN NECESIDAD DE INSECTICIDA

La llegada del verano trae consigo sensación de bienestar para algunas personas, alegría, pero también amargura a la mayoría de familias que tiene que lidiar con la propagación de plagas invasivas cuyos insectos, por ejemplo, no solo resultan incómodos, sino también peligrosos.

Para combatirlas teniendo a la mosca como principal protagonista, existen fórmulas embellecedoras que conforman el listado de trucos caseros que quizá no tenías en cuenta, pero puedes aplicarlas en casa teniendo bajo costo, y cumpliendo la función de ahuyentadores sin necesidad de optar por los insecticidas.

A continuación, te compartimos los mejores métodos que desde casa, hoy te permiten alejar a dicho insecto, entre otros cuya aparición se hace notoria durante la temporada de verano sobre todo:

Llena una bolsa de plástico transparente con agua, y una vez amarrada, colócala en un rincón de hogar donde entre la luz del sol .

. Adquiere plantas que desprenden aroma intenso capaz de ahuyentarlas .

. Combina el aroma de la mitad de un limón con el clavo de olor, y distribuye varias sobre mesas, estanterías y ventanas.

Toma en consideración además que el vinagre repele moscas, y a propósito de las plantas aromáticas como el jazmín, la lavanda y el laurel, existen otras cuyas características son similares, y terminan generando toxicidad hacia las larvas de los insectos en general.

RECOMENDACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS QUE REPELEN MOSCAS

Albahaca

- Planta repelente, y también tóxica para larvas de los insectos / Por su eficacia para ahuyentar a las moscas, la sugerencia es ponerla en una maceta y cerca de puertas y ventanas

Menta

- Planta que también puede usarse para aliviar las molestias de picotazos si se utiliza en forma de aceite / Planta requiere de ciertos cuidados y debes tener en cuenta que su crecimiento es horizontal, por lo que tendrás que elegir una maceta adecuada, ancha y de unos 20 cm de profundidad

Romero

- Planta repelente a las polillas / Perfecta para un jardinero principiante

Hierbaluisa

- Planta utilizada tradicionalmente para ahuyentar a los mosquitos, gracias a sus compuestos activos como el citral, limoneno, linalol, geraniol, nerol, citronelol y mirceno / Planta con efectos bactericidas y fungicidas

Tomillo

Planta que crece bien en todo tipo de suelos / Requiere de mucha luz y el riego no debe ser demasiado abundante para evitar que se encharque la tierra