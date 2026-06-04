Conservar la belleza, la noche representa clave para el cuidado de la piel del rostro y para contrarrestar los efectos que el paso del tiempo puede dejar sobre ella. Tras una jornada marcada por factores como el maquillaje, las bajas temperaturas, la exposición al sol y la contaminación ambiental, este periodo se convierte en una oportunidad para favorecer su recuperación y brindarle los cuidados necesarios. Los especialistas en dermatología señalan que la rutina nocturna desempeña un papel fundamental en la eliminación de impurezas acumuladas durante el día. Además, contribuye a prevenir la aparición de líneas de expresión y arrugas, tanto en el corto como en el largo plazo, ayudando a mantener una apariencia más saludable y luminosa. Asimismo, los expertos recomiendan que las cremas hidratantes se deben aplicar antes de dormir porque la piel intensifica sus procesos naturales de reparación.

Conoce la hora en qué podrías aprovechar en darle uso a las cremas hidratantes para que haga un mejor efecto

Los especialistas señalan que las cremas hidratantes aumentan su proceso natural entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada. De esa manera, el organismo puede aprovechar mejor los principios activos de los productos cosméticos, siempre que la persona se encuentre en un estado adecuado de descanso. Por esta razón, incorporar una crema hidratante antes de acostarse no solo ayuda a mantener la piel nutrida, sino que también potencia los beneficios de la rutina de cuidado facial. Este hábito, aunque sencillo, puede marcar una diferencia significativa en la salud y apariencia del rostro con el paso del tiempo. La hidratación nocturna forma parte de las prácticas más aconsejadas para favorecer la regeneración cutánea mientras el organismo descansa. La crema de noche proporciona todos los nutrientes y activos necesarios para luchar contra los efectos de la fatiga, el estrés.

¿Cómo echar la crema hidratante al rostro para tener un mejor efecto con la cual se podría evitar el estrés?

Los especialistas señalan que no basta con utilizar una crema hidratante; también es importante aplicarla siguiendo una técnica adecuada para potenciar sus beneficios:

Distribuir el producto de manera uniforme sobre el rostro y el cuello, comenzando desde la parte central de esta última zona y recorriendo suavemente el contorno facial hasta descender por los laterales del cuello.

Una vez extendida la crema, trabajar el área del mentón mediante movimientos circulares ascendentes. Posteriormente, la atención debe centrarse en regiones como los pliegues nasogenianos y el labio superior, realizando maniobras suaves que ayuden a extender el producto desde la nariz hacia los extremos del rostro, resaltando el recorrido de los pómulos.

La zona del contorno de ojos también requiere un tratamiento específico. Aplicar ligeros toques con las yemas de los dedos, una técnica que favorece la absorción sin ejercer una presión excesiva sobre esta área especialmente delicada.

La frente debe masajearse con movimientos ascendentes y constantes, prestando especial atención a aquellas áreas donde suelen aparecer líneas de expresión o signos visibles de fatiga. Esta rutina contribuye a una mejor distribución de los productos y complementa el cuidado diario de la piel.

Aprende a elegir la crema hidratante que vaya de acuerdo a la piel y a los problemas dermatológicos que se puede padecer

Los dermatólogos destacan que, al momento de elegir una crema hidratante, las personas con piel sensible, rosácea o predisposición a las alergias deben prestar especial atención a la composición del producto. En estos casos, suelen recomendar fórmulas libres de fragancias o con una cantidad mínima de ingredientes potencialmente irritantes, ya que ciertos componentes pueden desencadenar enrojecimiento, picazón o molestias cutáneas. Los expertos sugieren optar por productos etiquetados como “fragrance free” (sin fragancia), una característica que puede ayudar a reducir el riesgo de inflamación y sensibilidad. Además, las investigaciones y recomendaciones dermatológicas apuntan a que los mejores hidratantes para pieles delicadas suelen incorporar ingredientes reparadores como ceramidas, niacinamida y ácido hialurónico. Estos compuestos contribuyen a fortalecer la barrera cutánea, mejorar la retención de humedad y disminuir la irritación.

VIDEO RECOMENDADO