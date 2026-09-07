icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tan bello como complejo: el cerebro de la mosca macho. ¿En qué se diferencia del de las hembras?
Tan bello como complejo: el cerebro de la mosca macho. ¿En qué se diferencia del de las hembras?
/ MRC
Por BBC News Mundo

Investigadores mapearon los 124 millones de conexiones de todas las células nerviosas en el cerebro de una mosca macho.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.