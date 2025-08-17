Un nuevo proyecto de ley ha sido presentado en el Congreso y apunta directamente al Sistema Nacional de Pensiones (SNP). La iniciativa busca atender a miles de afiliados que, pese a haber aportado durante años, no logran acceder a una jubilación completa ni a montos suficientes para sostenerse en la vejez.

El impulsor de la propuesta, el congresista Darwin Espinoza, sostiene que se trata de una medida necesaria para enfrentar la vulnerabilidad económica de los adultos mayores y mejorar su calidad de vida. A continuación, te contamos en qué consiste este proyecto de ley.

¿EN QUÉ CONSISTE EL RETIRO DE HASTA 21,400 SOLES DE LA ONP?

La propuesta autoriza a los afiliados del SNP, ya sean aportantes activos o personas que dejaron de aportar y no lograron acceder a una pensión, a retirar de manera extraordinaria hasta 4 UIT de sus fondos, es decir, un máximo de 21,400 soles. El reglamento de la norma deberá establecer en un plazo máximo de 30 días cómo se solicitará, validará y entregará el dinero.

El desembolso podría realizarse en una sola entrega o en varias armadas, dependiendo de lo que dispongan las disposiciones complementarias. Según la propuesta, se dará prioridad a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, tengan urgencia económica o enfrenten necesidades más críticas.

¿CÓMO JUSTIFICA EL CONGRESISTA ESTA PROPUESTA?

Espinoza argumenta que este retiro permitirá a los afiliados recuperar parte de los recursos que han destinado durante años y que, en muchos casos, no les garantizan una pensión. El desembolso extraordinario servirá para cubrir necesidades urgentes y, al mismo tiempo, tendrá un efecto positivo en el consumo nacional.

¿QUÉ CAMBIOS PROPONE EN LAS PENSIONES PROPORCIONALES?

El proyecto también incluye modificaciones a la Ley 31301, que regula el acceso a una pensión proporcional. Actualmente, quienes cumplen 65 años y tienen entre 10 y 14 años de aportes solo reciben 350 soles, mientras que los que alcanzan entre 15 y 19 años reciben 400 soles.

La propuesta plantea elevar esos montos de la siguiente manera:

900 soles para los afiliados con 65 años y entre 10 y 14 años de aportes.

1,300 soles para quienes tengan 65 años y aportes entre 15 y 19 años.

¿POR QUÉ SE CONSIDERA NECESARIO EL CAMBIO EN LAS PENSIONES?

Según el congresista, miles de personas quedan excluidas de una jubilación porque no cumplen con los 20 años mínimos que exige el sistema. Esto, asegura, “genera frustración y vulnerabilidad económica en adultos mayores que dedicaron parte de su vida laboral a aportar sin recibir un beneficio justo”.

En esa línea, Espinoza sostiene que tanto el retiro voluntario como el incremento en las pensiones contribuirían a mejorar la calidad de vida de los afiliados y, al mismo tiempo, a dinamizar la economía del país, según informa la agencia Andina.