Por Redacción EC

Yape, la billetera digital desarrollada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas por los peruanos para realizar transferencias inmediatas entre usuarios. Su popularidad se debe principalmente a la rapidez con la que procesa las operaciones, permitiendo enviar dinero en cuestión de segundos y simplificando numerosas transacciones cotidianas. No obstante, esa misma velocidad también puede ocasionar inconvenientes cuando se produce un error al momento de transferir, ya sea por colocar un monto equivocado o seleccionar un destinatario incorrecto. Ante este tipo de situaciones, muchos usuarios se preguntan si existe la posibilidad de anular la operación o recuperar el dinero enviado accidentalmente. En esta nota te explicamos cuáles son las medidas recomendadas frente a estos casos, una situación más común de lo que parece y que suele generar preocupación entre quienes utilizan esta herramienta financiera digital. Además, repasamos algunos puntos importantes sobre el funcionamiento de la aplicación para comprender cómo evitar este tipo de equivocaciones.