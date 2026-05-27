Yape, la billetera digital desarrollada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas por los peruanos para realizar transferencias inmediatas entre usuarios. Su popularidad se debe principalmente a la rapidez con la que procesa las operaciones, permitiendo enviar dinero en cuestión de segundos y simplificando numerosas transacciones cotidianas. No obstante, esa misma velocidad también puede ocasionar inconvenientes cuando se produce un error al momento de transferir, ya sea por colocar un monto equivocado o seleccionar un destinatario incorrecto. Ante este tipo de situaciones, muchos usuarios se preguntan si existe la posibilidad de anular la operación o recuperar el dinero enviado accidentalmente. En esta nota te explicamos cuáles son las medidas recomendadas frente a estos casos, una situación más común de lo que parece y que suele generar preocupación entre quienes utilizan esta herramienta financiera digital. Además, repasamos algunos puntos importantes sobre el funcionamiento de la aplicación para comprender cómo evitar este tipo de equivocaciones.

¿Enviaste dinero al número equivocado en Yape? Así podrías actuar antes de perderlo

Yape dispone de mecanismos y opciones de soporte destinados a orientar a los usuarios cuando ocurre una transferencia equivocada. Estas herramientas permiten afrontar el problema de una manera más ordenada y aumentan las posibilidades de encontrar una solución adecuada ante este tipo de incidentes.

Aun así, existe una condición importante que los usuarios deben tener en cuenta: si el dinero fue enviado al contacto incorrecto o se digitó un monto erróneo, la operación no puede ser anulada ni revertida. Esto se debe a que las transacciones dentro de la aplicación se ejecutan de forma automática e inmediata, por lo que una vez confirmado el envío no existe marcha atrás dentro del sistema.

Aun con esta restricción, existe margen para intentar recuperar el dinero. La vía más directa consiste en comunicarse con la persona que recibió la transferencia y solicitarle, de manera cordial, la devolución del importe enviado por equivocación.

En ese contexto, Yape dispone de una función de apoyo dentro de su Centro de Ayuda. Desde allí, el usuario puede ubicar la operación en cuestión y seleccionar la alternativa “Me equivoqué al yapear”, lo que genera un aviso formal dirigido al receptor con el pedido de reembolso.

Es importante subrayar que el resultado de esta gestión no está garantizado, ya que depende exclusivamente de la disposición del destinatario para retornar el dinero recibido.

¿Qué hacer si el destinatario no usa Yape?

En caso de que el destinatario no tenga cuenta en Yape, la aplicación no podrá enviar ninguna notificación automática. Por ello, lo más recomendable es contactar directamente a la persona para pedirle que devuelva el dinero enviado por error.

Los errores al realizar un envío de dinero pueden ocurrir por diversas razones, por lo que se recomienda verificar cuidadosamente toda la información antes de confirmar la transferencia, para minimizar el riesgo de pérdidas.

Asimismo, es recomendable guardar los comprobantes de cada transacción, ya que pueden ser útiles como evidencia si se necesita solicitar un reembolso o iniciar un trámite formal.

¡Paga tus servicios en segundos! Así puedes hacerlo con Yape sin complicarte

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

Busca la empresa proveedora correspondiente.

Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite la empresa.