En el capítulo 1087 del manga de “One Piece” las cosas se han intensificado puesto que ahora tenemos la continuación de la tremenda batalla de Hachinosu entre Aokiji Kuzan y el legendario héroe de la marina, Monkey D. Garp. ¿Quién ganará la batalla mítica? Aquí te contamos todo lo que pasó en este episodio.

Capítulo completo: “One Piece 1087″ Manga

El capítulo 1087 tiene de nombre “Sacos de buques de guerra”

En la portada tenemos un pedido de portada en donde vemos a Ace calentando el agua para bañarse con capibaras dentro de este muy felices.

El capítulo inicia en el G-1, base de la marina.

Los allegados de Garp comienzan a hablar sobre lo que pasaba en el G-1, en donde comentan que los sacos de arena fueron reemplazados por buques de guerra, que terminaron siendo usados como si estos fuesen sacos de boxeo.

“¿Estos son sacos de buques de guerra? ¿Cómo puede ser esto posible?”, gritan los subordinados mentras otro responde diciendo que los barcos de ese depósito de chatarra fueron golpeados contínuamente por Garp y su joven aprendiz de manera diaria durante décadas.

Es así que vemos cómo estos se sorprenden cuando escuchan que una de las reglas que había impuesto Garp a ese entrenamiento era “no usar haki o habilidades de las frutas del diablo mientras se golpeaban a los sacos de buques de guerra”.

“La fuerza de estos malditos héroes no tiene sentido, ¡no es normal!”, dice otro subordinado de la marina.

Ahora nos vamos a la isla pirata de Hachinosu, lugar donde vemos la continuación de la batalla entre Monkey D. Garp y Aokiji Kuzan.

La isla abre la boca al ver que San Juan Wolf ha caído tendido bajo el agua tras ver el impactante poder de Garp.

Avalo Pizarro, que era la isla, comienza a pedir ayuda asustado al ver el poder de Garp ya que, al estar bajo el agua, San Juan Wolf comenzaba a ahogarse y podía morir.

Vasco Shot intenta ganar tiempo, por lo que usa su trago como un ataque directo en contra de Garp.

“Veamos qué tan legendario eres, malnacido. ¡Shoguroppu!”, dice Vasco Shot lanzando una bola de fuego de su boca directamente contra Garp pero este agarra a dos subordinados de Barbanegra y los usa de escudo.

Estos reciben el golpe de Vasco Shot y terminan calcinados. El miedo se instaura tanto en los piratas de rango menor como en el propio Avalo Pizarro, que como isla comienza a verse completamente atemorizado ante Garp.

“Oh mi Dios, me estoy incendiando, detende maldito, ¿acaso planeas destruir toda la isla, Garp? ¿Por qué él no nos teme si somos demasiados aquí? ¡Es alguien muy aterrador!”, dice Pizarro mientras Garp solamente lo mira riéndose.

Una llamada irrumpe el barco de Garp, “información sobre los ciudadanos capturados y los infantes de la marina, salgan todos al mar”, dice el den den mushi, mientras vemos a Tashigi rescantando a las personas que habían sido capturadas y también congeladas por el poder de Aokiji.

“¡Larguémonos de esta isla de una vez! ¡Ya cumplimos el objetivo!”, grita Garp. “Koby, Grus, Helmeppo, ¡vamonos!”, prosigue el vicealmirante mientras los piratas de Barbanegra seguían llegando sin parar y en un número excesivamente alto.

Una sombra aparece por atrás de Garp y cuando esta se desaparece, vemos que Aokiji está muy molesto y con sangre en todo su cuerpo. “Ya te lo dije, Garp, no pueden escapar de aquí”.

Garp le planta cara mientras Helmeppo, Grus y Coby, le cubren la espalda al vicealmirante con comentarios fiel al estilo de cada uno, pero Garp está enojado.

“¿Aún quieres pelear, Kuzan? ¿No has aprendido nada?”, grita Garp mientras da una orden a sus subordinados. “¡Escúchenme bien todos ustedes, deben correr a toda velocidad hacia la costa del mar sin mirar atrás y estaremos bien! Ah, y por lo que más quieran, ¡NO MUERAN!”, generando emoción en los tres subordinados que gritan “¡Sí, señor!”.

Los tres comienzan a correr pero atrás de Koby aparece una chica gritando de dolor y suplicando por ayuda, a lo que Koby no puede con su propio sentido de justicia y se da cuenta de que todavía no han rescatado a todos los ciudadanos. “Yo te salvaré”, le grita Koby a la chica, pero Gruss se da cuenta de que es una trampa. La chica adopta una cara malévola de risa y suena una espada acercándose a toda velocidad.

Koby no tiene salvación hasta que llega el héroe de la marina. Garp empujó a Koby mientras este fue atravesado por la espada de otro que lo conoce muy bien. Es Shiryu de la lluvia que ha dejado muy malherido a Garp que se ha sacrificado para salvar a Koby.

El dolor se nota en el rostro de Garp mientras que Koby mira como la espada está cubierta de la sangre del héroe, pero esto no detiene al abuelo de Luffy que levanta su puño y con todo su poder revienta el cuerpo del que lo atacó.

Garp se da cuenta de que es Shiryu de la lluvia, el antiguo carcelero de Impel Down y Koby nunca supo que era una persona invisible. Garp tampoco sabía del poder de la fruta del diablo de Shiryu pero a los miembros de Barbanegra no les importa y solo están contentos de que este haya debilitado bastante a Garp.

Helmeppo y Gruss gritan desesperados por Garp, Koby grita en su dolor lamentándose y culpándose por lo que le acaba de pasar al héroe de la marina y el propio Garp le responde a Koby diciéndole “que no sea tan vanidoso, ya que el ataque no iba para él, si no para el propio Garp”.

Todos los piratas de la isla ven que Garp está muy debilitado y lo atacan por montones, a lo que se revela la recompensa que la Cross Guild y Buggy el payaso pusieron por la cabeza del héroe, un total de 3 coronas y lo que equivale a 3 billones de berries.

Aokiji aparece muy enojado y se lanza directamente contra Garp.

“¡Fuera de mi camino, imbéciles! Incluso si atan de los brazos y las piernas a Garp, unos tipejos como ustedes no podrán derrotarlo”, acota Kuzan.

Aokiji usa Ice Glove mientras ve a Garp y nos vamos a un flashback donde ambos se encuentran para entrenar y en donde por primera vez, Aokiji va como aprendiz.

Kuzan le pidió a Garp que sea su maestro y aunque al inicio este desistió, terminó aceptando a Aokiji, con lo que comenzaron su entrenamiento golpeando los buques de guerra como si fuesen sacos de boxeo.

“¡No uses haki! De lo contrario, no será un entrenamiento”, dice Garp, mientras Aokiji dice que no puede usarlo de todos modos.

Golpe tras golpe, día tras día, Garp se desquitaba golpeando los buques aludiendo que “su hijo (Monkey D. Dragon) se convirtió en revolucionario”.

Tras esto, adelantamos el flashback hasta el momento en el que Luffy le dijo que quería ser un pirata y este se lo recalca en cara a Aokiji, el cual le responde que ese no es su problema.

“Hey, Kuzan, vamos a comer bocadillos”, dice Garp, “¿Estoy ocupado, sabes? Soy almirante ahora”, responde Aokiji y culmina el flashback, con lo que regresamos a la batalla de Hachinosu.

“Parece que ahora voy a tener que enfrentar a un enemigo bastante tedioso”, dice Aokiji, mientras que Garp le grita, “tú estás excomulgado, “tonto estudiante!”. mientras ambos se revientan la cara con un tremendo puñetazo en uno de los mejores paneles del capítulo, el cual genera una onda de choque tan intensa como el Galaxy Impact que comienza a destruir la isla de Hachinosu.

“¡Ahhh!”, grita Avalo Pizarro mientras es destruido por partes y con Garp y Aokiji volando en diferentes direcciones.

Koby grita por Garp mientras Helmeppo y Gruss tratan de auxiliar al héroe.

“Muajaja, ¿creen ustedes bastardos, que saldrán vivos? Su única esperanza es escapar de esta isla pero no recuerdan que es Hachinosu, ¿el imperio pirata? ¿Creen que su barvo que partió de la costa está a salvo? ¡No subestimen el poder de mi fruta isla isla!”, dice un golpeado Avalo Pizarro en un grito que retumba la isla.

Garp está con un dolor de cabeza intenso, el barco de Garp ya partió de la isla y ha dejado tanto a Koby como a Helmeppo, Gruss y Garp solos en el imperio pirata.

Hibari se lamenta ser un estorbo mientras Tashigi trata de calmarla y darle ánimos ya que piensa que al haber dejado a ellos ahí, estos moriran; sin embargo, no saben lo que les espera ya que Avalo Pizarro lanza una declaración de guerra brutal.

“¡Muajaja! ¡Cuando lees el periódico, todo es Barbanegra esto, Barbanegra aquello. ¡También queremos que conozcan nuestros nombres! Así que el titular del periódico de mañana será “el renombrado vicealmirante Garp, acompañado de sus tropas de élite, quien intentó rescatar al nuevo héroe de los marines, el capitán Koby, fueron trágicamente exterminados en la isla pirata de Hachinosu, poer el terrorífico poder del cuarto comandante al mando de los piratas de Barbanegra, ¡Avalo Pizarro!”, mientras este levantauna mano gigantezca que está a punto de aplastar y asesinar a todos los que están yéndose en el barco de Garp.

Koby entra en desesperación y suplica para que se detengan. “¡Por favor, detente, no lo hagas, todos están allí, incluyendo a personas que no son marines, son inocentes, no lo hagas!”, mientras se escucha un tenue Koby...

Garp está tirado en el suelo pero ha abierto los ojos, el héroe mira el ataque y le dice a Koby “tranquilo, no pierdas la compostura, ¡la justicia prevalecerá!”, finalizando así el capítulo 1087 de “One Piece” con la mirada perdida de Garp ante un suceso inminente que podría cambiar todo el mundo en ese momento..

VIDEO RECOMENDADO Tráiler de "One Piece" en español para Netflix