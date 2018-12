Debe de haber sido uno de los primeros debates sobre lo que llamamos ‘corrupción’ en la historia de la humanidad. En aquel momento los términos estaban referidos a la falta de ‘honestidad’ o a la ‘injusticia’; hoy decimos ‘corrupción’ como un uso metafórico de lo que ocurre cuando algún elemento orgánico se descompone, se pudre, se corrompe. Era el año 400 a.C. aproximadamente y en la antigua Grecia Sócrates dialogaba con sus discípulos. El joven Glaucón cuenta entonces la historia del anillo de Giges: Giges es un humilde pastor que un día encuentra en el fondo de un profundo pozo un cadáver sin más prendas que un anillo de oro. El pastor decide llevárselo y poco después, mientras jugaba a girarlo en uno de sus dedos, descubre que este le podía dar el poder de la invisibilidad. Tan pronto se entera de ello, Giges concibe un plan malvado para ingresar al palacio real, seducir a la reina, matar al monarca y usurpar la corona. Y no solo lo concibe, lo ejecuta. La tesis de Glaucón es que todos los seres humanos somos Giges, corruptos por naturaleza, y que lo único que pone freno a nuestros apetitos es el temor a ser descubiertos y, por tanto, a ser castigados. La historia la recoge Platón en su obra La república.

La portada de este sábado en Somos: los niños, su educación y su inocencia, y la tarea de mañana para liberarnos de la corrupción en el Perú.

La historia no termina ahí. Según narra luego Platón, con un poco más de fe en la humanidad, Sócrates refuta a Glaucón y sostiene que la vida es mucho mejor si es vivida de manera cooperativa, si buscamos el bien común y practicamos la honestidad. Pero lo más importante: no solo afirma que es más beneficioso vivir sin hacernos trampa los unos a los otros, sino que es posible que los seres humanos tengan esa conducta.

¿Entonces somos o no corruptos por naturaleza? La controversia entre la tesis de Sócrates y la de Glaucón subsistió durante miles de años, a tal punto que existen corrientes filosóficas que apoyan a una u otra posición. Pero ya no en la Grecia anterior a la era cristiana, sino en su oficina de la Universidad Católica, el filósofo Miguel Giusti desenreda la madeja: no existe la corrupción ‘por naturaleza’.

LEE LA HISTORIA COMPLETA ESTE SÁBADO EN SOMOS